Stadt Luzern Lebende Kronen und griechische Märchen: Viel Neues im Theater Spektakulum Die Figurenbauerin und Schauspielerin Dunjascha Schweizer zeigt «Die Krone der Schöpfung» – und bezaubert das Publikum mit ganz besonderen Handpuppen.

Seit September 2020 existiert mit dem «Spektakulum» ein kleines Juwel an der Steinenstrasse in Luzern. Das hübsche Theater für Erzählkunst wurde von Dunjascha Schweizer eröffnet, die damit ihre Leidenschaft für Volksmärchen und Sagen auslebt. Am kommenden Freitag lädt sie zu einer weiteren Premiere ein. Mit «Die Krone der Schöpfung» tauchen Erwachsene und Kinder ab sechs Jahren in die Welt zweier griechischen Märchen.

Mithilfe von Kronen-Puppen schlüpft Dunjascha Schweizer als Erzählerin in verschiedene Rollen. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 2. März 2022)

Als ausgebildete Figurenbauerin kreiert Dunjascha Schweizer ihre Puppen, Marionetten, Bühnenbilder und Requisiten selber. Diese Kunstwerke sind eine Liga für sich.

Abstrakte Kronen werden zum Leben erweckt

Im aktuellen Stück ist jeder Charakter eine Krone. Für den Kaiser entsprechend ausladend, für die Prinzessin filigraner und hübsch dekoriert. Dunjascha Schweizer schlüpft einerseits stimmgewaltig und mimikreich in die Rolle der Erzählerin, was ihr hervorragend gelingt. Andererseits führt sie die Kronen wie Handpuppen durch die Geschichte und bildet quasi selbst deren Bühne. Wie sie die abstrakten Kronen zum Leben erweckt, begeistert und fesselt das Publikum. Bruno Amstad begleitet sie mit Livemusik, Regie führt Kerstin Schult.

Bild: Nadia Schärli (Luzern, 2. März 2022)

Die pandemiebedingte Spielpause letztes Jahr hat die Künstlerin für einige neue Projekte genutzt. Der Verein «Freunde Spektakulum Luzern» wurde gegründet, der die Förderung des Theaters zum Ziel hat. Und Dunjascha Schweizer hat die «Märchen-Lese-Bibliothek Luzern» der Mutabor Märchenstiftung im Spektakulum eingerichtet. Sie umfasst über 600 Märchen- und Sagenbücher und ist frei zugänglich.