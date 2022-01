Stadt Luzern Lozärner Cross findet wieder statt Bislang haben sich Läuferinnen und Läufer aus 12 Kantonen angemeldet. Der Nachwuchs kann neu auch Punkte für das Gesamtranking sammeln.

Am 12. Februar findet der sechste «Lozärner Cross» statt, nachdem er im vergangenen Jahr abgesagt werden musste. Der Event bietet 17 unterschiedliche Laufkategorien an und lockt jährlich 350 Laufbegeisterte nach Luzern. Dieses Jahr haben sich bereits Athletinnen und Athleten aus zwölf Kantonen angemeldet.

Zudem ist er dieses Jahr als Premium Event Teil des Cross Cup von Swiss Athletics, wie es in einer Mitteilung heisst. Dadurch können Nachwuchsathletinnen und -athleten Punkte für das Gesamtranking sammeln, um Startmöglichkeiten an internationalen Meetings zu gewinnen. Anmeldungen sind noch bis am 11. Februar online und am 12. Februar vor Ort auf der Luzerner Allmend möglich.

Am Event gilt 3G für alle Teilnehmenden ab 16 Jahren, jüngere Personen benötigen einen amtlichen Ausweis. Für Publikum und Begleitpersonen gilt ebenfalls die Zertifikatspflicht. Ab 12 Jahren gilt zudem eine Maskenpflicht. Organisiert wird der Lozärner Cross vom Verein Lozärner Läufer. (sok)