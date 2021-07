Stadt Luzern Luzerner Feuerwehr hat wieder ein modernes Rettungs- und Löschboot Die städtische Feuerwehr kann bei ihren Einsätzen auf dem See auf das neue Lösch- und Rettungsboot «Thor» zählen. Die Schiffstaufe fand am Montagnachmittag statt.

«Thor» – so heisst das neue Lösch- und Rettungsboot der Feuerwehr. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 05. Juli 2021)

Die Tage des alten Lösch- und Rettungsbootes «Donner», das während der vergangenen 28 Jahre für die Luzerner Feuerwehr auf dem See im Einsatz stand, sind gezählt. Wegen starker Abnützungserscheinungen und veralteter Einrichtung wird es ausser Betrieb genommen. Ersetzt wird es durch das neue Lösch- und Rettungsboot «Thor». Dessen Hersteller ist die finnische Weldmec Marine Ab. An der Übergabefeier am Montagnachmittag wurde das Boot von Feuerwehrseelsorger Fred Palm symbolisch mit Wasser getauft.

Martin Merki, Sozial- und Sicherheitsdirektor der Stadt Luzern, betonte: «Mit dieser Beschaffung steht unserer Feuerwehr wieder ein modernes und bedarfsgerechtes Einsatzboot zur Verfügung.» Regierungsrat Paul Winiker als Vertreter des Kantons wünschte dem neuen Lösch- und Rettungsboot «allzeit gute Fahrt und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel».

Der Luzerner Stadtrat Martin Merki (rechts) und Regierungsrat Paul Winiker taufen das neue Feuerwehr-Löschboot «Thor» mit einem symbolischen Wasserstrahl. Hinten der Feuerwehrseelsorger Fred Palm. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 5. Juli 2021)

Technische Angaben zum neuen Lösch- und Rettungsboot Maximale Anzahl Personen auf Boot: 15

Höchstgeschwindigkeit: 65 Kilometer pro Stunde

Länge: 13,89 Meter

Breite: 4,05 Meter

Tiefgang: 1 Meter

Gewicht: 14,8 Tonnen

Löschleistung: 3000 Liter pro Minute

Auch Brandbekämpfung von Gebäuden in Ufernähe

Gemäss Feuerwehrkommandant Theo Honermann dient das Lösch- und Rettungsboot nicht nur zur Personenrettung und Brandbekämpfung bei Bränden auf Schiffen und Booten: «Es wird auch für die Brandbekämpfung von Gebäuden im ufernahen Bereich eingesetzt.» Weiter kommt es bei Gewässerverschmutzungen, wie etwa bei ausgelaufenem Öl, zum Einsatz. Zudem unterstützt die Feuerwehr mit ihrem Boot bei Bedarf die Wasserpolizei, etwa bei Seerettungen, wenn gleichzeitig mehrere Boote oder Schiffe in Seenot geraten, oder bei Bergungen von Booten oder Fahrzeugen. Auch bei der Entfernung von gefährlichem Treibholz leistet das Boot Dienste.

«Thor» wird auch für die Brandbekämpfung eingesetzt werden können. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 05. Juli 2021)

Für Notfälle auf dem ganzen Vierwaldstättersee im Einsatz Eine Arbeitsgruppe der Anrainerkantone Luzern, Ob- und Nidwalden, Schwyz und Uri hat mit Vertretern von Feuerwehr, Polizei und der Schifffahrtsgesellschaft Vierwaldstättersee eine gemeinsame Einsatzplanung für Notfälle bei der Fahrgastschifffahrt auf dem Vierwaldstättersee erstellt. Das neue Lösch- und Rettungsboot «Thor» der städtischen Feuerwehr wird dabei ein wichtiges Einsatzmittel sein. Das sagte Vinzenz Graf, Feuerwehrinspektor der Gebäudeversicherung Luzern, am Montag bei der Taufe des neuen Boots.

Markus Magnusson, Projektleiter der finnischen Weldmec Marine Ab, erklärte an der Übergabefeier: «Wir sind stolz, dass wir mit unserer grossen Erfahrung im Bau von Feuerwehrbooten für die Feuerwehr der Stadt Luzern dieses Boot herstellen durften. Wir sind überzeugt, dass es allen Ansprüchen für eine professionelle Einsatzbewältigung auf dem Vierwaldstättersee genügt.» Das neue Lösch- und Rettungsboot wurde vollständig in Finnland gebaut und dann auf dem Landweg in die Schweiz transportiert.

Die Wartung des Boots übernimmt die Luzerner Schiffswerft Shiptec AG. Deren Verkaufsberaterin Jill Anderhub betonte: «Wir freuen uns sehr über die gute Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Stadt Luzern. Durch unser grosses Fachwissen im Schiffsunterhalt und durch die Zusammenarbeit mit dem Hersteller werden wir mit unseren Unterhaltsarbeiten eine langfristige Verfügbarkeit des neuen Feuerwehrbootes ‹Thor› garantieren.» Von der bevorstehenden Zusammenarbeit zwischen den beiden Schiffswerften Shiptec und Weldmec könnten beide Unternehmen profitieren, sagte Sirpa Rajsaskärkka, die als Vertreterin der finnischen Botschaft anwesend war.

Mit der Bootsübergabe startet nun die Ausbildung der Feuerwehr-Bootsführer. Bis alle Bootsführer Ende Oktober 2021 die Ausbildung abgeschlossen haben und damit die vollständige Einsatzbereitschaft des neuen Feuerwehrboots erreicht ist, bleibt das alte Löschboot «Donner» bei Bedarf noch in Betrieb, sagte Feuerwehrkommandant Theo Honermann.

Das neue Boot im Luzerner Seebecken. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 05. Juli 2021)

Kaufpreis beträgt 914'300 Franken

«Die Beschaffung des Bootes musste gemäss GATT/WTO-Abkommen öffentlich ausgeschrieben werden», betonte Honermann. «Eine direkte Vergabe etwa an einen einheimischen Anbieter wäre rechtlich nicht zulässig gewesen.» Die Weldmec Marine Ab habe sämtliche Eignungskriterien erfüllt: «Und ihr Angebot war das günstigste.» Der Kaufpreis für das neue Boot beträgt 914'300 Franken. Der Kanton Luzern beteiligt sich daran mit 340'000 Franken, die Gebäudeversicherung Luzern mit 91'400 Franken. Die restlichen 482'900 Franken zahlt die Stadt Luzern.

Die Stadt Luzern hatte sich ursprünglich einen höheren Beitrag des Kantons erhofft, vor allem auch weil man zunächst von deutlich tieferen Anschaffungskosten ausgegangen war. Paul Winiker bestätigte, dass sich Stadt und Kanton Luzern auf dem langen Weg zur Beschaffung des neuen Lösch- und Rettungsboots seit 2009 nicht immer einig gewesen seien: «Doch jetzt sind alle Klippen umschifft, und wir sind sicher im Zielhafen gelandet.»