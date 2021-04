Laufsport Luzerner Stadtlauf findet im April virtuell statt Die Teilnahme ist kostenlos. Das müssen Sie wissen.

(zgc) Mit Hilfe der App «viRACE» finden am ursprünglichen Stadtlauf-Samstag vom 24. April 2021 drei virtuelle Rennen über typische Stadtlauf-Distanzen statt, wie es in einer Mitteilung der Verantwortlichen heisst. Die Altstadt Classic führt über 3,8 und die Musegg Classic über 7 Kilometer ins virtuelle Ziel. Für Familien und Kinder ist eine Kategorie mit einer Streckenlänge von 1,5 Kilometern in der App aufgeschaltet. Der Löwe Luki, das Maskottchen der Luzerner Kantonalbank, wird ebenfalls in dieser Kategorie unterwegs sein.

Die App «viRACE» ist im App Store oder im Google Play Store zu finden. Die Teilnehmenden absolvieren die vorgegebene Distanz zu einer beliebigen Startzeit individuell auf ihrer angestammten Trainings- oder Lieblingsroute. Um am Rennen teilzunehmen, muss nach der Anmeldung das Smartphone mit gutem Empfang während des Laufes dabei und die App geöffnet sein.

Für das «Rennfeeling», wie es in der Mitteilung heisst, empfiehlt sich, mit Kopfhörern zu laufen. Die Teilnehmenden erhalten so regelmässig Infos über das Renngeschehen und die Zwischenergebnisse ihrer markierten Favoriten.

Die App sowie die Teilnahme an den virtuellen Rennen sind kostenlos. Unter allen Teilnehmenden werden nach Rennschluss zehn von der Luzerner Kantonalbank offerierten Goldvrenelis verlost.

Der nächste Stadtlauf im traditionellen Sinne soll am 12. September 2021 stattfinden – wenn das Virus ihn zulässt.