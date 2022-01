Stadt Luzern Luzerner Stadtrat ärgert sich über Flugshows der Luftwaffe – darf sie aber nicht verbieten Die «Air and Space Days 2021» im Verkehrshaus geben weiter zu reden. Doch die Luzerner Stadtregierung hat bei den Aktivitäten der Schweizer Luftwaffe so gut wie nichts zu sagen.

Die «Air and Space Days» über dem Luzerner Seebecken mit PC-7-Flugshow fanden bereits zehnmal statt – hier die Ausgabe 2019. Bild: Dominik Wunderli

Die «Air and Space Days 2021» lockten im vergangenen Oktober zahlreiche Aviatikfans ins Verkehrshaus. Hinzu kamen Hunderte von Schaulustigen, welche die Flugshows vom Seeufer aus verfolgten. Doch das dreitägige Aviatikfestival ging auch an denjenigen nicht unbemerkt vorbei, die mit Fliegerei nichts am Hut haben. Die Akrobatikflüge des PC-7-Teams waren in der ganzen Region Luzern sicht- und hörbar.

Stadtrat bewilligt keine privaten Flugshows

Die Grünen haben daher im Luzerner Stadtparlament eine Interpellation mit kritischen Fragen zu den Flugshows eingereicht. Jetzt liegt die Antwort des Stadtrats vor. Auch er hält wenig von Akrobatikflügen über der dicht bebauten Stadt. Solche Flugshows seien «lärmbelastend» und «risikobehaftet». Der Stadtrat bewillige grundsätzlich keine privaten Flugschauen über Stadtgebiet – entsprechende Anfragen in den Jahren 2020 und 2021 habe man denn auch negativ beantwortet.

Bei den Air and Space Days, die 2021 bereits zum zehnten Mal stattfanden, liegen die Dinge aber anders. Denn für Einsätze der Luftwaffe braucht es keine Bewilligung der Stadt. Mit anderen Worten: Selbst wenn der Stadtrat die Shows ablehnt, kann er sie nicht verbieten.

Flugshows dienen Trainingszwecken

Die Shows des PC-7-Teams gelten als Schulungs- und Trainingsflüge, welche im Interesse der Verteidigung des Schweizer Luftraums liegen. Das gilt auch dann, wenn dies wie bei den Air and Space Days im Rahmen eines zivilen Anlasses geschieht, wie der Stadtrat unter Berufung auf die Armee festhält.

Sollte das Verkehrshaus dereinst mit dem Gedanken spielen, das Programm mit einer privaten Flugschau zu ergänzen, welche eine Bewilligung der Stadt erfordert, dann würde der Stadtrat eine solche verweigern, wie er schreibt.

Stadtrat: Lieber Super-Pumas und Fallschirme

Der Stadtrat anerkennt zwar das Ziel des Verkehrshauses, breite Bevölkerungsgruppen für die Luftfahrt zu begeistern und einen Anlass von nationaler Bedeutung zu organisieren. Allerdings brauche es dazu nicht zwingend eine grosse Flugshow über der ganzen Region. Tatsächlich bieten die Air and Space Days jeweils nicht allein spektakuläre Akrobatik in grosser Höhe, sondern auch viele lokale Attraktionen im Verkehrshaus – so etwa Vorführungen mit Super-Puma-Helikoptern oder Fallschirmspringern. Solche Angebote seien viel sinnvoller, findet der Stadtrat.

Fallschirmspringer über dem Verkehrshaus (2019). Dominik Wunderli

So klimaschädlich wie zwei Flüge Zürich-New York retour

Der Stadtrat hat auf Anfrage der Grünen übrigens ausgerechnet, wie viel CO 2 das dreitägige Aviatikfestival ausgestossen hat: Es sind rund 4,5 Tonnen. Das entspreche einem Linienflug Zürich–New York retour für zwei Personen. Oder ein Jahr lang täglich mit dem Auto zum 30 Kilometer entfernten Arbeitsplatz fahren.

Neben den Umweltaspekten hat der Stadtrat auch Sicherheitsbedenken bei Akrobatikflügen über der Stadt. Er anerkennt aber, dass die Organisatoren der Air and Space Days der Sicherheit «grösste Priorität» zugemessen hätten. So seien keine Jets, sondern nur Propellerflugzeuge eingesetzt worden. Zudem sei die Choreografie so ausgelegt gewesen, dass die Richtungsvektoren der Flugzeuge immer Richtung Seeoberfläche zeigten.

Mindestflughöhe beträgt 100 Meter über dem See

Das Risiko eines Absturzes über bewohntem Gebiet konnte so minimiert werden. Verwirrung gab es im Nachgang an die Air and Space Days bezüglich der Flughöhe: Es gab Vorwürfe, die Flugstaffel sei zu tief geflogen. Der Stadtrat hält noch einmal fest, dass die Mindestflughöhe von 300 Metern nur für die Zivilluftfahrt gilt. Die Luftwaffe hingegen muss nur eine Höhe von 100 Meter über dem See beziehungsweise 150 Meter über der Stadt einhalten.