Interview Klimaschädlich: Stadt Luzern investiert kein Geld mehr für Marketing in Asien – nun nimmt Tourismus-Chef Stellung Geht es nach dem Luzerner Stadtrat und Parlament, soll die Luzern Tourismus AG (LTAG) ihre Marketingaktivitäten in Übersee einstellen. Zu stossend sei das Wachstum des Massentourismus, welches bis vor der Pandemie Einzug gehalten hat. LTAG-Chef Marcel Perren nimmt Stellung.

Luzerner Tourismusdirektor Marcel Perren über die Werbe-Restriktionen: «Welchen Nutzen sich die Parlamentsmehrheit davon erhofft, können wir nicht wirklich erkennen.» Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 8. Januar 2021)

Kein städtisches Geld mehr für Marketing in Übersee. Was sagt Luzern Tourismus zum Entscheid des Parlaments?

Marcel Perren: Mich überrascht doch die Einstellung der linken Ratsmehrheit, welche Gäste aus Fernmärkten künftig lieber nicht mehr bei uns willkommen heissen will. Dies entspricht nicht unserer weltoffenen Gastgeberkultur. Es gilt auch zu bedenken: Von den rund 1 Million Franken, welche die Luzern Tourismus AG (LTAG) 2019 fürs Marketing in Asien ausgegeben hat, stammten zwei Drittel von den regionalen touristischen Leistungspartnern, beispielsweise Hotels oder Bergbahnen. Von diesen Geldern hat die Stadt Luzern ebenfalls stark mitprofitiert.

Sie werden also auch künftig in Asien werben?

Natürlich. Die LTAG wird im Auftrag der übrigen Leistungspartner auch in Zukunft die Destination Luzern in den Überseemärkten in Zusammenarbeit mit Schweiz Tourismus repräsentieren. Gäste aus Fernmärkten haben wichtige Vorteile – die Wertschöpfung ist höher und es wird eine bessere Jahresauslastung erreicht. Die Coronazeit hat zudem eindrücklich aufgezeigt, dass wir den Anteil von 57 Prozent Übernachtungsgäste aus Fernmärkten unmöglich mit Gästen aus der Schweiz und Europa kompensieren können. Die 460’000 Franken, welche wir jährlich aus der städtischen Leistungsvereinbarung erhalten, können wir aber problemlos exklusiv in der Schweiz und Europa einsetzen.

Die Kurtaxen sollen nicht mehr direkt an die LTAG fliessen. Was bedeutet dies?

Welchen Nutzen sich die Parlamentsmehrheit davon erhofft, können wir nicht wirklich erkennen. Die Kurtaxeneinnahmen hängen direkt mit der Zahl der Logiernächte zusammen. Sie werden von der LTAG gemäss den gesetzlichen Vorgaben zur Finanzierung von touristischen Einrichtungen, Veranstaltungen und Dienstleistungen im Interesse der Gäste verwendet. So profitiert etwa das von der lokalen Bevölkerung sehr beliebte Lilu-Festival von den Kurtaxengeldern. Der korrekte Einsatz der Gelder wird vom Finanzinspektorat der Stadt jährlich geprüft. Zudem entspricht es der Norm, dass die Tourismustaxen jeweils an die örtliche Tourismusorganisation delegiert werden.

Das Parlament zeigt sich sehr kritisch gegenüber Luzern Tourismus. Ist die Vertrauensbasis mit der Stadt noch da?

Ich habe nicht den Eindruck, dass die LTAG selber unter Beschuss steht. Die Parlamentsmehrheit kritisiert vielmehr die – sehr erfolgreiche –Tourismusentwicklung in Luzern, welche natürlich auch mit dem Wirken der LTAG zu tun hat.