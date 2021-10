Stadt Luzern Mann mit Messer im Gesicht verletzt – Polizei sucht Zeugen Am Donnerstagabend wurde an der Bahnhofstrasse in Luzern ein Mann mit tiefen Schnitten im Gesicht gefunden. Er wurde vom Rettungsdienst umgehend ins Spital gefahren. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Kurz nach 19:45 Uhr am Donnerstag wurde der Polizei gemeldet, dass ein Mann an der Bahnhofstrasse in Luzern gefunden wurde. Dieser hatte erhebliche Schnittverletzungen im Gesicht, wie die Luzerner Polizei in einer Mitteilung schreibt. Bei dem Opfer handelt es sich um einen 36-jährigen, schweizerisch-bosnischen Doppelbürger. Bevor die Rettungsdienste eintreffen konnten, flüchtete die mutmassliche Täterschaft in unbekannte Richtung.

Wie die Polizei weiter schreibt, konnte ein Tatverdächtiger zirka zweieinhalb Stunden später festgenommen werden. Es handelt sich um einen 56-jährigen Iraker. Die näheren Umstände sind noch nicht klar –die Staatsanwaltschaft führt die Untersuchung. Nun bittet die Polizei um die Mithilfe der Bevölkerung und dass sich Zeugen melden.

Besonders wichtig sind folgende Fragen: Wer hat im Umfeld der Bahnhofstrasse in Luzern am Donnerstagabend verdächtige Beobachtungen gemacht?

Wer hat möglicherweise die Auseinandersetzung beobachtet und kann Angaben zum Hergang machen?

Wer kann Angaben zum Fluchtweg des mutmasslichen Täters machen?

Wenn Sie eine oder mehrere dieser Fragen beantworten können oder andere Infos zu der Tat haben, melden Sie sich unter 041 248 81 17 bei der Luzerner Polizei. (rad)