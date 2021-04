Stadt Luzern Materialtransport per Helikopter über dem BaBeL-Quartier Am Dienstag finden an der Baselstrasse ab 8.30 Uhr Transportflüge per Helikopter statt. Für die Anwohnenden wird es deshalb während rund 30 Minuten zu Lärmimmissionen kommen.

(zim) In der Stadt Luzern finden am Dienstag, 20. April, ab 8.30 Uhr Transportflüge per Helikopter statt. Wie die Stadt Luzern am Montag mitteilte, sind für die Materialtransporte von der Grossmatte 9 zum Abladeort an der Baselstrasse 43/45 während einer halben Stunden zirka acht Rotationen notwendig.

Die Flüge werden von der Swiss Helicopter AG, Erstfeld, ausgeführt. Gemäss Mitteilung wird dieser Flugeinsatz gemäss den Vorschriften und den Bestimmungen des Bundesamtes für Zivilluftfahrt (Bazl) durchgeführt. Die entsprechenden Bewilligungen liegen vor.