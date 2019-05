Stadt Luzern: Mehr (Park)-Platz für Auswärtige Kommentar zum «Konzept Autoparkierung» des Luzerner Stadtrats. Robert Knobel

Robert Knobel, Leiter Ressort Stadt/Region Luzern

In der Stadt Luzern sollen Parkkarten für Anwohner künftig restriktiver vergeben werden. Das plant der Stadtrat in seinem «Konzept Autoparkierung». Von der günstigen Parkiermöglichkeit von 600 Franken pro Jahr wird in der Innenstadt teils exzessiv Gebrauch gemacht. Leidtragende sind Besucher und Geschäftskunden aus der ganzen Zentralschweiz, die ausserhalb der Parkhäuser kaum freie Parkplätze finden.

Eine Lenkung über den Preis ist paradoxerweise kaum möglich, weil der Preisüberwacher die 600 Franken bereits vor Jahren als zu hoch kritisierte. Bleibt also nur, das Angebot für Dauerparkierer zu verknappen. Die Vorschläge des Luzerner Stadtrats sind daher zu begrüssen.

Bemerkenswert ist, dass der Stadtrat lediglich die grobe Richtung aufzeigt. Wie das künftige Parkregime im Detail aussehen wird, soll in einem «Expertenworkshop» geklärt werden. Teilnehmen werden buchstäblich alle, die in irgendeiner Form von der Parkierungsfrage in der Stadt Luzern betroffen sind. Der Stadtrat hat offenbar aus vergangenen Fehlern gelernt – namentlich aus dem Debakel um die Carparkierung, aber auch aus der Kontroverse um die städtische Digitalstrategie. In beiden Fällen schaffte er es nicht, die relevanten Player rechtzeitig ins Boot zu holen.

Wie ernst es dem Stadtrat diesmal ist, einen konstruktiven Dialog zu führen, wird der Workshop zeigen. Aber auch die Interessenvertreter selber sind gefordert, zu einem Konsens beizutragen. Das wird nicht einfach, denn die Interessen variieren sehr stark. Es wäre aber wahrlich ein starkes Zeichen, wenn für einmal ein wichtiges Mobilitätsthema in der Stadt Luzern nicht in einer Blockade enden würde.