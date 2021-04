Stadt Luzern «Melissa's Kitchen» eröffnet eine zweite Filiale mit französischem Flair In unmittelbarer Nähe zum bisherigen «Melissa's Kitchen» am Hirschengraben eröffnet das Wirtepaar Urs und Carin Truniger ein zweites Lokal am Pilatusplatz. Mit der Crêperie soll eine neue Kundschaft angesprochen werden.

Mit dem Restaurant & Café Melissa's Kitchen am Hirschengraben 19 haben sich die erfahrenen Gastronomen Urs und Carin Truniger auch in Luzern einen Namen gemacht. Per Mitte Mai eröffnet das Ehepaar in unmittelbarer Nähe an der Pilatusstrasse 53 ein zweites Lokal.

Das Wirtepaar Urs und Carin Truniger in ihrem Restaurant am Hirschengraben. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 25. April 2021)

Crêperie vorerst nur für 14 Monate

Weil das Gebäude am Hirschengraben ab August während mindestens einem Jahr umfassend saniert wird, haben sich die Trunigers nach einem zweiten Standort umgesehen. Fündig wurden sie beim Pilatusplatz, wo die Räumlichkeiten der ehemaligen Bar One zwischengenutzt werden können. Und so hat Urs Truniger das Lokal ab Mai für 14 Monate gemietet.

Im Gegensatz zum eher traditionellen Restaurant haben die Trunigers nun eine Crêperie geplant. Dazu Urs Truniger:

«Wir haben uns bewusst für ein anderes Modell als bei der bereits bestehenden Filiale entschieden. Wir wollen unseren Gästen eine Alternative bieten.»

Er erhoffe sich natürlich auch Kundschaft aus dem vom Umbau betroffenen Lokal am Hirschengraben, es werde aber ein anderes, tendenziell jüngeres Publikum angesprochen. Wenn es gut läuft, kann sich Urs Truniger gut vorstellen, die vorerst temporäre Crêperie an einem anderen Standort langfristig zu etablieren.

Hier bei der ehemaligen Bar One am Pilatusplatz wird die Crêperie Wirklichkeit. Bild: Zéline Odermatt (Luzern, 20. April 2021)

Finanzielles Risiko kann in Grenzen gehalten werden

«Während das Restaurant im nordischen Stil gehalten ist, wird die Crêperie ganz im französischen Look daherkommen», sagt Urs Truniger. Für den Innenausbau und das Design zeichnen seine Frau Carin und Tochter Melissa verantwortlich. Sie können dabei auf eingelagertes Inventar zurückgreifen, womit sich die Ausgaben für das neue Lokal in Grenzen halten und das finanzielle Risiko minimieren lässt. Ganz zum französischen Flair des Lokals passend werden in «Melissa's Kitchen» neben diversen Crêpes auch Früchte-Tarts und Galettes angeboten.

Im Innenbereich der Crêperie wird es laut Urs Truniger voraussichtlich zunächst 20 Sitzplätze geben, um die Coronavorschriften und 1,5 Meter Abstand einhalten zu können, später sollen es 28 sein. Im Aussenbereich sind zwölf Sitzplätze geplant. Je nach Einverständnis der Nachbarschaft und der Stadt ist eine Verdoppelung der Quadratmeter im Aussenbereich und ein Ausbau auf 18 bis 24 Sitzplätze möglich.

Das Take-away am Hirschengraben bleibt während der Bauphase offen, lediglich zwischen dem 2. August bis 14. September muss das Lokal geschlossen bleiben und auch das Take-away wird in dieser Zeit eingestellt. Der Grund dafür sind die Verstärkungsmassnahmen für die Erdbebensicherheit des Gebäudes.