Stadt Luzern Mieter-Wechsel: Statt Möbeln kann in der Neustadt bald Schokolade gekauft werden Das Möbel-Geschäft Reseda hat auf Ende Mai die Filiale an der Obergrundstrasse verlassen – der Nachmieter Max Chocolatier hat grosse Pläne für die Verkaufsfläche.

Der ehemalige Showroom des Möbelgeschäfts Reseda an der Obergrundstrasse. Bild: zvg

Ein «Schoggi-Himmel der besonderen Art» soll hier entstehen. Der Schokoladen-Hersteller Max Chocolatier hat viele Ideen für seine dritte Filiale: Zum einen werde die Produktion der handgemachten Schokolade an die Obergrundstrasse verlagert, zum anderen sollen auch Event-Spaces, Workshops, Sitzecken zum Verweilen und eine Verkaufsfläche am neuen Standort einen Platz finden. Der Fokus liege dabei bei der Stadtbevölkerung. Das neue Geschäft solle ein Treffpunkt für Luzern werden, teilte das Unternehmen auf Anfrage mit. Die Eröffnung ist auf Ende Oktober 2021 geplant.

Diese ambitionierten Pläne möglich gemacht hat der Vormieter Reseda. Der Showroom des Möbelgeschäfts in Luzern war an einen Produktionsstandort in Spreitenbach angegliedert, welcher Ende Mai geschlossen worden ist.

Die Produktion von Max Chocolatier zieht an die Obergrundstrasse 42. Bild: zvg

Ein neuer «Schoggi-Himmel» wird auch anderswo entstehen: Die Boutique von Max Chocolatier am Schweizerhofquai wird ebenfalls umziehen, schon Mitte September soll die neue Filiale an der Hertensteinstrasse ihre Türen öffnen. (mha)