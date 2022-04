Stadt Luzern Mit «Marytwo» entsteht in der Luzerner Altstadt ein neuer Kunstraum Die Räumlichkeiten der ehemaligen Jazzschule Luzern werden neu mit Ausstellungen, Artist Talks und Konzerten belebt. Die Vorsaison hat bereits begonnen.

Die Stadt Luzern hat ein neues Kulturangebot: Zwei junge Kunstschaffende haben mit dem «Marytwo» diesen Monat einen Ausstellungsraum eröffnet. Er soll Kunstbegeisterte und Altstadtflanierende in die Mariahilfgasse ziehen.

Hinter dem Projekt stehen Elvira Bättig und Jack Pryce. Sie haben sich an der Zürcher Hochschule der Künste kennen gelernt, wo sie zeitgleich ihren Bachelor in Fine Arts erlangten. Die beiden verbindet ihr Interesse am Kuratieren – daher stammt die Idee des Offspaces, also des nicht-kommerziellen, unabhängigen Ausstellungsraums. Sie sind zwar beide selber in der Kunst tätig, sehen aber gerne auch hinter die Kulissen fremder Arbeiten.

In Beromünster gibt's ein Gastatelier

Für Marytwo wollen sie mit jungen, aufstrebenden, aber auch mit bereits etablierten Kunstschaffenden zusammenarbeiten – sei es regional, national oder international. Auch die direkte Nachbarschaft soll miteinbezogen werden. Für die Produktion von neuen Arbeiten stellen sie ein Gastatelier in Beromünster zur Verfügung.

Die ersten beiden Ausstellungen in der Mariahilfgasse finden im Rahmen einer Vorsaison statt. Diese dient Bättig und Pryce dazu, ihr Konzept zu testen und zu schärfen, ehe sie dann ab August in den Regelbetrieb einsteigen. Die Vorsaison sei sehr im Sinne des Low-Budget-Stils gehalten und vieles sei selbst gemacht, erzählen sie.

Die Arbeit steht im Fokus

«40 Days Work» heisst die Eröffnungsausstellung im Marytwo. Der Raum sieht relativ leer aus, und das absichtlich: Im Fokus steht neben den neuen Räumlichkeiten vor allem die Arbeit, die von den Initiierenden und ihrem Umfeld geleistet wurde. Den Mittelpunkt bildet ein Architektur-Modell der Schweizer Künstlerin Selini Demetriou, das den neuen Kunstraum abbildet – sie hat es per Post direkt von Neapel nach Luzern gesendet.

Blick in den neuen Kunstraum Marytwo in der Mariahilfgasse. Im Bild ersichtlich ist das Architektur-Modell von Selini Demetriou namens «Shift». Bild: Elvira Bättig

(Luzern, 16. April 2022)

Für das Marytwo-Duo ist es das erste Projekt in diesem Rahmen. «Wir sehen es als künstlerische Praxis», so Jack Pryce. Er betont:

«Es ist alles ein bisschen Rock 'n' Roll.»

Beim Prozess hätten sie bereits viel gelernt. Zudem konnten sie auf die Erfahrung von anderen Offspaces in der ganzen Schweiz zurückgreifen. Generell können sie auf ihr Umfeld zählen: sowohl in Form von Mitarbeit am Umbau als auch durch Ratschläge oder Mithilfe an den Vernissagen. Es hätten alle am gleichen Strick gezogen, so Pryce.

Um das Jahresprogramm wie geplant durchführen zu können, erstrebt das Duo Beiträge von Stiftungen. Als nächster Schritt steht für sie ausserdem eine Vereinsgründung an. Dies soll ihnen künftig auch finanzielle Unterstützung durch Mitgliedschaften ermöglichen.

Eine Ausstellung inspiriert von der Nachbarschaft

Das Marytwo liegt in der Altstadt, etwas abseits der Shoppingmeile. Bättig und Pryce haben explizit in der Altstadt nach Räumlichkeiten gesucht und sind per Zufall auf die Mariahilfgasse gestossen. Die Umgebung gefalle ihnen gut, auch wenn sie immer kommerzieller werde.

Ein Versuch, sich in der neuen Nachbarschaft zu orientieren, sei die zweite Ausstellung der Vorsaison namens «The Shop». Mit ihr wollen sie die zeitgenössische Kunst einem breiten Publikum zugänglich machen. Die Ausstellung wird Werke von 15 Künstlerinnen und Künstlern umfassen.

Im August soll dann die erste richtige Saison starten: Künftig wird das kuratorische Programm jährlich fünf bis sechs Wechselausstellungen umfassen – die ersten drei sind bereits geplant.