Kanton Luzern Regierung will komplett öffnen – der Fasnacht steht eigentlich nichts mehr im Weg

Wird der Bundesrat am 16. Februar die Coronamassnahmen alle auf einmal oder schrittweise lockern? Die Kantone haben sich nun positioniert, in der Zentralschweiz befürworten die Regierungen den grossen Öffnungsschritt – auch im Kanton Luzern. Was bedeutet das für die kommende Fasnacht?