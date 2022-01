Stadt Luzern Moosmattschulhaus erhält dreistöckigen Zusatzbau Der Wettbewerb für die Gesamtsanierung und Erweiterung des Moosmattschulhauses in der Stadt Luzern ist entschieden. Den Zuschlag erhält ein Zürcher Architektenteam.

Der dreistöckige Neubau (links) wird sehr einfach ausgestaltet. Dadurch ordnet er sich dem bestehenden Schulhaus (rechts) unter und sorgt dafür, dass der Altbau auch in Zukunft städtebaulich dominiert. Visualisierung: Nightnurse Images AG; Architektur: Blättler Dafflon Architekten AG

27 Projektvorschläge waren beim Wettbewerb für die Gesamtsanierung und Erweiterung der Schulanlage Moosmatt in der Stadt Luzern eingereicht worden. Der Luzerner Stadtrat hat den Zuschlag jetzt dem Planerteam Blättler Dafflon Architekten AG, Zürich, und Balliana Schubert Landschaftsarchitekten AG, Zürich, erteilt. Ihr Projekt «Les Parties et le Tout» sei von der Wettbewerbsjury einstimmig zur Weiterbearbeitung empfohlen worden, teilte der Stadtrat am Freitagmorgen mit.

Die Jury bestand aus Expertinnen und Experten aus den Bereichen Architektur und Landschaftsarchitektur, aus Vertreterinnen und Vertretern aus dem Quartier und der Volksschule sowie aus Fachpersonen der Stadtverwaltung. Das Projekt «Les Parties et le Tout» überzeugt gemäss Stadtrat sowohl in städtebaulicher als auch in architektonischer Hinsicht.

Altbau soll auch in Zukunft «städtebaulich dominieren»

Beim Siegerprojekt handelt es sich um einen einfach gestalteten dreistöckigen Neubau. Dieser ordne sich dem bestehenden Schulhaus unter und sorge dafür, «dass der Altbau auch in Zukunft städtebaulich dominiert», schreibt der Stadtrat. Der offene Durchgang im Erdgeschoss des Neubaus schaffe Verbindungen zum Aussenraum und zu den Aussenflächen. Der Neubau sei zudem mit auffallend wenig Erschliessungsfläche sehr kompakt gestaltet. Die gewählte Holzbauweise mit Holz-Betonverbunddecken ermögliche eine ökologisch nachhaltige Ausführung und helfe, «den geforderten Minergie-A-Eco-Standard zu erfüllen».

Blick ins Innere des geplanten Neubaus. Jeweils vier Klassenzimmer, zwei Gruppenräume, ein Arbeitsraum für die Lehrpersonen sowie ein Raum für die Integrative Förderung bilden sogenannte «Cluster». Visualisierung: Nightnurse Images AG; Architektur: Blättler Dafflon Architekten AG

Die sensible Haltung der Projektverfasser zeige sich auch im Umgang mit dem bestehenden Schulhaus. Der Altbau werde mit wenigen und zugleich denkmalpflegerisch verträglichen Eingriffen an die heutigen Bedürfnisse der Schule angepasst. Die fünf Kindergärten werden im Neubau untergebracht, während die insgesamt 14 Primarklassen auf den Neubau und auf den Altbau aufgeteilt werden. Gemäss Stadtrat können dadurch die zur Verfügung stehenden Flächen optimal genutzt werden und sogenannte «Cluster» gebildet werden. Ein solcher Cluster besteht jeweils aus vier Klassenzimmern, zwei Gruppenräumen, einem Arbeitsraum für die Lehrpersonen sowie einem Raum für die Integrative Förderung.

Fertigstellung auf das Schuljahr 2026/27 geplant

Für die Gesamtsanierung und Erweiterung der Schulanlage Moosmatt rechnet der Stadtrat mit Investitionskosten von rund 40 Millionen Franken. Als Nächstes wird ein Bauprojekt ausgearbeitet. Über den Baukredit wird die Stadtluzerner Stimmbevölkerung entscheiden. Läuft alles nach Plan, starten die Bauarbeiten Anfang 2025. Die Fertigstellung ist auf das Schuljahr 2026/2027 vorgesehen. Da die Schülerzahlen schon in den nächsten Jahren zunehmen, wird bereits auf das Schuljahr 2022/2023 auf der Schulanlage ein Modulbau mit sieben Klassenzimmern in Betrieb genommen.

Aufgrund der grossen Wohnbautätigkeit im Einzugsgebiet der Schulanlage Moosmatt wird in den nächsten Jahren mit einem beträchtlichen Anstieg der Schülerzahlen gerechnet. Deshalb soll die Anlage erweitert werden. Das Stadtparlament hatte 2020 einen Kredit von 3,04 Millionen Franken für die Durchführung eines offenen Projektwettbewerbs bewilligt. Bereits vor der Erstellung der Wettbewerbsausschreibung wurden die Schülerinnen und Schüler, die Lehrpersonen, die Nachbarn und die Quartierbevölkerung zur Mitwirkung eingeladen. An den im Frühling 2021 wegen der Coronasituation mehrheitlich digital durchgeführten Workshops konnten sie ihre Bedürfnisse und Wünsche einbringen. «So weit möglich konnten diese in das Wettbewerbsprogramm aufgenommen werden», schreibt der Stadtrat.