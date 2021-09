Stadt Luzern «Mutlos, bürokratisch, bequem» – Parlament übt harsche Kritik an der Määs-Absage Aufgrund eines Vorstosses aus dem Grossen Stadtrat führte der Stadtrat aus, wie es zum Entscheid gekommen ist. Das Parlament zeigte dafür wenig Verständnis.

Die Luzerner Määs, hier ein Bild aus dem Jahr 2017. Bild: Urs Flüeler/Keystone

Die erneute Absage der Luzerner Herbstmesse «Määs» gibt weiterhin zu reden. In einer Interpellation kritisierten die Grossstadträte Thomas Gfeller (SVP), Michael Zeier-Rast (Mitte) und Silvio Bonzanigo (parteilos) den Entscheid und verlangten genauere Informationen dazu. Der Vorstoss wurde am Donnerstag im Stadtparlament diskutiert.

Der Stadtrat führte in der Antwort aus, dass aufgrund der Corona-Schutzmassnahmen keine «richtige Määs» möglich gewesen wäre. Man wolle die Erwartungshaltung nicht enttäuschen. Es seien mit der IG Luzerner Herbstmesse und Märkte Alternativkonzepte geprüft worden, jedoch habe keines überzeugt. Für die Miete von Gittern, Barrieren, Zählsystemen und Sicherheitskräften wären Mehrkosten von 150’000 bis 280’000 Franken angefallen. Um mehr Platz für Besucherströme zu schaffen, hätte man ausserdem mehrere Schausteller oder Warenanbieter ausschliessen müssen, was «eine willkürliche Bevorzugung einzelner Unternehmen» mit sich gebracht hätte, so der Stadtrat. Weiter wies er darauf hin, dass die Planungsunsicherheiten aufgrund der Pandemie und möglicher neuer Massnahmen weiterhin gross gewesen wären.

Kritik aus allen Lagern

Damit gaben sich viele Parlamentarier nicht zufrieden. Thomas Gfeller sagte: «Wenn wir warten, bis wieder eine ganz normale Määs möglich wird, laufen wir Gefahr, dass wir auch in den kommenden Jahren keine durchführen können.» Marc Lustenberger (FDP) zeigte etwas Verständnis für die Argumente der Stadt, meinte aber auch, dass mit gutem Willen eine dezentrale Mini-Määs denkbar gewesen wäre. Christian Hochstrasser (Grüne) fügte an, die Stadt sollte «ermöglichen, was möglich ist». Raphaela Meyenberg (SP) kritisierte, dass der Stadtrat nicht die Bevölkerung und kleine Standbetreiber angehört habe. So wären allenfalls kreative Lösungen möglich gewesen. Michael Zeier-Rast mahnte, dass während des Baus des Durchgangsbahnhofs die Määs am bisherigen Standort nicht mehr möglich sei. Daher müsse man früher oder später ohnehin neue Konzepte prüfen. Stefan Sägesser (GLP) fragte, ob die IG tatsächlich die Interessen der Schausteller vertritt und sich allenfalls neu formieren müsste. Silvio Bonzanigo kritisierte die Määs-Absage als «bürokratisch» und «bequem». Lisa Zanolla (SVP), als Schaustellerin direkt betroffen, kritisierte, die IG habe keine Mitgliederbefragung durchgeführt, entscheide aber in deren Namen.

Der zuständige Stadtrat Adrian Borgula (Grüne) empfand die heftige Kritik als ungerechtfertigt. Die Stadt habe sich intensiv mit möglichen Konzepten auseinandergesetzt. «Wir haben unser Möglichstes getan und sind zum Schluss gekommen, dass es leider noch nicht geht.» Die Stadt müsse als Veranstalterin auch Verantwortung tragen: «Wenn wir sagen, dass Määs ist, dann kommen viele Leute.» Das Besucheraufkommen könne man kaum beeinflussen. Borgula verwies zudem darauf, dass zahlreiche andere Chilbis auch abgesagt wurden.