Stadt Luzern Nach Ja zum Velonetz: Borgula glaubt, dass auch die Seebrücke bald velofreundlicher wird Die Stadt Luzern erhält grünes Licht für den Bau eines 27 Kilometer langen Velohauptrouten-Netzes. Knackpunkt werden die Kantonsstrassen sein – doch der Stadtrat ist optimistisch.

Auf der Taubenhausstrasse wurde die erste Velostrasse mit Vortritt für Velofahrer eingerichtet. Nun sollen weitere folgen. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 9. April 2018)

Nach der Niederlage vom Februar, als der Bau einer unterirdischen Velostation abgelehnt wurde, kann der Luzerner Stadtrat jetzt einen klaren Velo-Erfolg verbuchen: Über 71 Prozent der Stimmberechtigten sagten am Sonntag Ja zu einem Kredit von 19,5 Millionen Franken für die Schaffung eines Velorouten-Netzes. Diesmal gab es auch keinen «Stadt-Littau-Graben»: Mit Ausnahme des Quartiers Thorenberg/Littauerberg stimmten sämtliche Wahlkreise dem Kredit zu.

Der Stadtrat hat nun grünes Licht für die Umsetzung eines 27 Kilometer langen Netzes an Velohauptrouten quer durch die Stadt. Die Routen zeichnen sich dadurch aus, dass die Velos wo immer möglich eigene Spuren haben, die vom übrigen Verkehr getrennt sind. Die Spuren sollen mindestens 1,8 Meter breit sein. Das Velonetz soll gemäss Stadtrat bis 2033 realisiert sein.

Allerdings gibt es noch einige Hürden zu bewältigen. So verlaufen mehrere Kilometer der geplanten Velorouten auf Kantonsstrassen. Eine allfällige Umgestaltung müsste dort der Kanton verfügen, die Stadt kann lediglich Wünsche äussern.

Velofreundliche Seebrücke? Borgula ist optimistisch

Eine der grössten Knacknüsse ist in diesem Zusammenhang die Strecke Luzernerhof-Seebrücke-Bahnhofplatz. Dies ist die am stärksten frequentierte Veloachse, aber auch eine der gefährlichsten – und sie gehört dem Kanton. Soll das neue Velonetz wie vom Stadtrat geplant bis 2033 lückenlos umgesetzt sein, müsste auch diese Achse deutlich velofreundlicher werden. Der städtische Mobilitätsdirektor Adrian Borgula (Grüne) ist zuversichtlich: «Ich bin ganz sicher, dass es in den nächsten zehn Jahren im Bereich Seebrücke-Schweizerhofquai klare Verbesserungen geben wird». Für diese und andere Kantonsstrassen sei man schon seit längerem in engem und konstruktivem Gespräch mit dem Kanton. Dass der Kanton einfach am Status quo festhält, glaubt Borgula nicht – schliesslich habe er in seinem Konzept «Zukunft Mobilität im Kanton Luzern» klar definiert, dass es eine Verlagerung vom Auto auf flächeneffizientere Verkehrsmittel brauche.

Soll velofreundlicher werden: Die Luzerner Seebrücke. Bild: Nadia Schärli (12. Mai 2020)

Für Borgula ist das klare Resultat auch ein Signal an den Kanton, dass die Stadtbevölkerung Verbesserungen für den Veloverkehr fordert. Dank der neuen Velohauptrouten sollen gemäss Borgula auch diejenigen Leute zum Velofahren in der Stadt motiviert werden, denen dies heute noch zu gefährlich ist.

Der bewilligte Kredit von knapp 20 Millionen Franken soll ausreichen, um etwa 30 neuralgische Stellen auf städtischen Gemeindestrassen für den Veloverkehr zu verbessern. Um Platz zu schaffen für die Velospuren, müssen mancherorts auch Autoparkplätze weichen. Wie viele es sein werden, ist noch völlig offen. Eine Machbarkeitsstudie spricht von mehreren hundert Parkplätzen – während es bei der Stadt heisst, man werde das dann in jedem Einzelfall konkret anschauen.

Das Geld wird nicht ausreichen

Die Stadt hat bereits im Vorfeld der Abstimmung klargemacht, dass der jetzt bewilligte Kredit nicht ausreichen wird, um ein lückenloses, 27 Kilometer langes Velonetz zu schaffen. Es werden daher weitere Kredite beantragt werden müssen – so etwa zum Bau einer neuen Velobrücke über die Reuss im Gebiet Reusszopf/Nordpol. Mit dem jetzigen Ja haben die Stimmberechtigten gleichzeitig grünes Licht gegeben für die weitere Planung einer solchen Brücke.

Abgestimmt wurde am Sonntag über den Gegenvorschlag des Stadtrats zur Velonetz-Initiative. Diese Initiative ging ursprünglich noch etwas weiter, forderte noch breitere Fahrspuren und noch konsequentere Trennung vom übrigen Verkehr. Sie wurde 2021 aber zu Gunsten des Gegenvorschlags zurückgezogen.