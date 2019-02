Stadt Luzern: Nachfrage nach Kinderbetreuungsangeboten steigt Die Kinderbetreuung in der Stadt Luzern ist gefragt und soll weiter ausgebaut werden. Genaue Zahlen liefert der von der Stadt erstellte Monitoringbericht.

Die Kinderbetreuung in der Stadt Luzern ist gefragt. (Symbolbild: Boris Bürgisser (27. März 2018))

(lil/pd) Am 1. September vergangenen Jahres besuchte fast jedes dritte Stadtluzerner Vorschulkind eine Kindertagesstätte oder eine Tagesfamilie. Das entspricht einer Zunahme von einem Prozent gegenüber 2016, wie die Stadt Luzern in einer Mitteilung schreibt. Vermehrt engagieren Luzerner Eltern auch Nannys, welche die Kinder Zuhause in gewohnter Umgebung betreuen.

Der leicht wachsenden Nachfrage nach Betreuungsplätzen im Vorschulalter könne in der Stadt gut nachgekommen werden, so die Stadt Luzern weiter. Im Zehnjahresvergleich habe sich die Anzahl Betreuungsplätze der Kindertagesstätten verdoppelt.

Betreuung für Schulkinder wird ausgebaut

Auch die Betreuungsplätze für Schulkinder konnten weiter ausgebaut werden: Am 1. September vergangenen Jahres besuchten 36 Prozent der Kindergärtler und Primarschüler ein Betreuungsangebot der Volksschule. Das sind fünf Prozent mehr als noch im Jahre 2016. Die Betreuung wird in den nächsten Jahren weiter ausgebaut: Bis zum Schuljahrbeginn 2020 sollen sowohl zusätzliche Tages- wie auch Mittagsplätze zur Verfügung stehen.

Neu besteht seit dem Schuljahr 2018/2019 in den Sekundarschulen der Stadt Luzern ein Mittagsangebot für die Schülerinnen und Schüler. So haben sie über Mittag Gelegenheit, sich in der Schule selbst zu verpflegen, verschiedene Angebote zu nutzen und in der Schule zu lernen. Ziele der Kinderbetreuung, so die Stadt Luzern, bestehen in der besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie, in höherer Chancengerechtigkeit der Kinder, sowie die frühe Förderung der Kleinen.