Stadt Luzern Neue Alters-Organisation: Parlament will weiter mitbestimmen können Luzern prüft eine Fusion von Heimen, Spitex und Quartierhilfe. Der Grosse Stadtrat begrüsst die Stossrichtung, es gibt aber noch viel Klärungsbedarf.

In der Stadt Luzern sollen Alters-Organisationen enger zusammenarbeiten. Symbolbild: Gaetan Bally/Keystone

Vom Pflegeheim über Spitex bis zur Nachbarschaftshilfe: In der Stadt Luzern sollen die wichtigsten Organisationen im Seniorenbereich künftig eng zusammen arbeiten. Geprüft wird eine Fusion der heutigen Viva Luzern AG (Heime) mit der Spitex sowie dem Quartierhilfe-Verein Vicino. Auch die städtischen Alterswohnungen könnten in diese neue Organisation integriert werden. Der Stadtrat hat dieses in der Zentralschweiz einmalige Fusionsprojekt im Sommer vorgestellt. Am Donnerstag konnte nun erstmals das Stadtparlament zu den Plänen Stellung nehmen.

Wird es eine «Senioren-AG»?

Grundsätzlich wird die Stossrichtung des Stadtrats begrüsst - auch wenn noch sehr viele Fragen offen sind. Unklar ist insbesondere die Rechtsform der künftigen Organisation. Wird es eine «Senioren-AG» geben, also eine Aktiengesellschaft wie bei den anderen städtischen Betrieben Viva, EWL und VBL? Oder wird es eher eine öffentlich-rechtliche Anstalt? Unbestritten ist, dass die neue Organisation gemeinnützig und im Besitz der Stadt sein soll, gleichzeitig aber auch einen unternehmerischen Spielraum besitzen muss.

Sozialdirektor Martin Merki (FDP) betonte, dass man am Anfang eines «ergebnisoffenen Prozesses» stehe, der bis 2023 in einem konkreten Vorschlag für die neue Senioren-Organisation münden soll. Das Parlament hat bereits eine Reihe von Wünschen für diese künftige Organisation platziert: