Stadt Luzern Neue, mobile Anlaufstelle zur Suchtmittelprävention Die Ufschötti in der Stadt Luzern ist ein beliebter Treffpunkt. An drei Wochenenden gibt es nun jeweils abends eine Anlaufstelle. Dort informieren zwei Personen auch über Suchtmittel.

Ziel des Projekts «Place to be» mit einer mobilen Anlaufstelle bei der Ufschötti ist gemäss der Mitteilung der Stadt Luzern, «Suchtmittelprävention insbesondere bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu betreiben». Verantwortlich für die Umsetzung sind der Sicherheitsbeauftragte der Stadt Luzern, Christian Wandeler, die SIP (Sicherheit Intervention Prävention), die Offene Jugendarbeit der Katholischen Kirche Stadt Luzern und DILU (Drogeninformation Luzern). Weitere Partner sind etwa Akzent (Fachstelle für Suchtmittel), die Luzerner Polizei und der private Sicherheitsdienst.

Der Standort ist eine logische Wahl. In der Mitteilung heisst es:

«Die Ufschötti hat sich abends noch mehr zu einem Treffpunkt oft hunderter Jugendlicher und junger Erwachsener entwickelt. Im Sommer 2020 stellten sowohl Polizei wie auch die städtische SIP und der private Sicherheitsdienst fest, dass neben Lärm und Littering der legale und illegale Suchtmittelkonsum durch junge Menschen auf der Ufschötti auffallend hoch war. Mit verstärkter Präsenz von Polizei und SIP konnten und können die Probleme nur teilweise entschärft werden.»

Die Luzerner Ufschötti. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 23. Juni 2021)

Dank des Projekts wird nun an drei Wochenenden jeweils am Freitag- und Samstagabend von 18 bis 24 Uhr ein Zelt aufgestellt und von zwei Ansprechpersonen betreut. Diese sollen Gespräche führen, Fragen zu Suchtmitteln beantworten und interessierte Personen bei Bedarf an Fachstellen vermitteln.

Christian Wandeler sagt:

«Es wird sich zeigen, welche Themen am meisten interessieren und welche Art von Gespräch oder Unterstützung am häufigsten in Anspruch genommen wird.»

SIP-Leiter Arjen Faber hofft, dass das Angebot im umfassenden Sinne präventiv wirkt und das respektvolle Miteinander auf der Ufschötti fördert.

In der Mitteilung steht, dass nach Abschluss des Projekts die Ergebnisse und Erfahrungen zusammen mit allen Beteiligten ausgewertet werden und danach über das weitere Vorgehen entschieden wird. (jwe)