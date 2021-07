Stadt Luzern «Neue Apotheke» an der Hirschmattstrasse Der ehemaligen Apotheke an der Hirschmattstrasse in Luzern wird neues Leben eingehaucht: Sie wird zum temporären Pop-Up mit Bio-Weinen und Bio-Delikatessen.

Die neue Apotheke an der Hirschmattstrasse 46. Bild: PD

Die ehemalige Apotheke an der Hirschmattstrasse 46 in Luzern wird von der Familie Breitschmid-Heiniger in ein Pop-Up verwandelt. Die Familie besitze insgesamt drei Bioweingüter in Europa, unter anderem auch in Meggen und in Sizilien, wie die «Neue Apotheke» in einer Medienmitteilung schreibt. Das Pop-Up erhalte neben Bio-Wein auch lokale Spezialitäten aus Mandeln, Orangen oder Oliven vom sizilianischen Weingut.

In Zukunft sind Workshops und Degustationen geplant, um den Wein erlebbar zu machen, teilt der Projektleiter der «Neuen Apotheke», Marco Lüscher, mit. Der Pop-Up-Store ist geöffnet vom 9. Juli bis 25. September.



(mha)