Stadt Luzern Neues Luzerner Theater: Architekturwettbewerb kostet 2,45 Millionen Franken Der Wettbewerb zum Neubau des Luzerner Theaters soll im Herbst eröffnet werden. Die Stadt macht den Architekten nur wenig Vorschriften – sie dürfen ihrer Fantasie freien Lauf lassen.

Das alte Luzerner Theater (links) soll abgerissen und neu gebaut werden. Bild: Manuela Jans-Koch

Im Oktober ist es so weit: Architektenbüros aus dem In- und Ausland können sich dann offiziell für den Neubau des Luzerner Theaters bewerben. Der Luzerner Stadtrat beantragt dem Parlament einen Kredit von 2,45 Millionen Franken für die Durchführung des Wettbewerbs. Effektiv bezahlen muss die Stadt 1,45 Millionen. Denn der Luzerner Mäzen Arthur Waser steuert bekanntlich 1 Million aus seiner Stiftung bei.

Ende 2022 soll das Siegerprojekt feststehen

Am Freitag präsentierte der Stadtrat die Details zum Wettbewerb. Dieser soll im zweistufigen Verfahren erfolgen. Denn es wird mit einem sehr grossen Interesse seitens der Architekturbüros gerechnet. Nach der ersten Runde sollen noch etwa ein Dutzend Projekte im Rennen bleiben. Ende 2022 soll dann das Siegerprojekt feststehen. Begleitet und ausgewählt werden die eingegebenen Projekte von einer gross besetzten Jury. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

Die Jury Fachpreisgericht: Präsident Patrick Gmür (ehemaliger Stadtarchitekt Zürich); Rita Illien (Landschaftsarchitektin Zürich); Pascal Hunkeler (Stadtarchitekt Luzern); Andi Scheitlin (Architekt Luzern); Jette Cathrin Hopp (Architektin Norwegen); zudem die Architekturprofessoren Jörg Friedrich (Hamburg), Arno Lederer (Stuttgart), Annette Gigon (ETH), Anna Jessen (Dortmund). Sachpreisgericht: Präsident Beat Züsli (Stadtpräsident Luzern); Marcel Schwerzmann (Regierungsrat); Birgit Aufterbeck (Stiftungspräsidentin Luzerner Theater); Ina Karr (Intendantin Luzerner Theater); Numa Bischof (Intendant Luzerner Sinfonieorchester); Michael Haefliger (Intendant Lucerne Festival); David Keller (Stiftung Neues Theaterhaus).

Hinzu kommen mehrere Dutzend Expertinnen und Experten aus den Bereichen Kultur, Städtebau, Quartiervereine und öffentliche Verwaltung. Sie haben beratende Funktion und besitzen kein Stimmrecht. Koordiniert wird der Wettbewerb durch das Büro für Bauökonomie in Luzern.

Höhe und Breite sind nicht vorgegeben

Doch was erwarten Stadt, Kanton und Theater überhaupt von den Architektinnen und Architekten? Eigentlich erstaunlich wenig, wenn man den Bericht und Antrag des Stadtrats als Massstab nimmt. Denn der Stadtrat betont darin mehrmals, man wolle grundsätzlich für alle Ideen offen sein und nicht schon im Voraus allzu viele Einschränkungen und Zwänge vorgeben. Das gilt namentlich auch für den mit Abstand umstrittensten Punkt: die Ausmasse des künftigen Gebäudes. Klar ist, dass das Gebäudevolumen deutlich vergrössert werden muss, wenn man einen zeitgemässen Theaterbetrieb von nationaler Ausstrahlung will.

Doch die Frage, wie nah man an die Jesuitenkirche bauen darf, hat bereits für grosse Kontroversen gesorgt. Den Teams wird diesbezüglich bewusst keine Vorgabe gemacht. Welcher Abstand zur Kirche fürs Ortsbild verträglich ist, müssen sie selber entscheiden. Auch die optimale Höhe liegt in ihrem Ermessensspielraum, genauso wie die Frage, aus welcher Richtung die Zufahrt zum neuen Theater erfolgen wird.

Wie nah werden sich Jesuitenkirche und Luzerner Theater dereinst kommen? Bild: Pius Amrein (4. Juni 2021)

Am Ende muss einfach ein in allen Bereichen überzeugendes Projekt vorliegen. Es ist davon auszugehen, dass das Preisgericht in Sachen Ortsbild und Kirchen-Abstand sehr genau hinschauen wird. Denn diese beiden Punkte gehören zu den grössten Risiken eines Neubauvorhabens.

Luzern widersetzt sich Bern

Das weiss auch der Stadtrat. Er schreibt, das Einspracherisiko sei «erheblich». Der Grund liegt darin, dass sich Luzern mit dem Theater-Neubau gegen den Bund stellt. Denn die Eidgenössischen Kommissionen für Denkmalpflege sowie Natur- und Heimatschutz haben sich klar gegen den Abriss des alten Stadttheaters ausgesprochen. Das Gebäude aus dem frühen 19. Jahrhundert ist zudem im Inventar der schützenswerten Ortsbilder von nationaler Bedeutung (ISOS) eingetragen. Doch Stadt, Kanton und das Luzerner Theater sind zum Schluss gekommen, dass ein moderner Theaterbetrieb im bestehenden Gebäude nicht möglich ist – auch nicht, wenn es umfassend saniert und erweitert wird.

Nicht mehr geeignet für einen modernen Theaterbetrieb: das alte Luzerner Theater. Bild: Boris Bürgisser (10. Mai 2021)

Neues Theater generiert Wertschöpfung von rund 30 Millionen Franken

Mit dem neuen Theater soll Luzern ein Haus von nationaler Ausstrahlung erhalten. Welche wirtschaftlichen Vorteile davon zu erwarten sind, hat die Uni St.Gallen in einer Studie untersucht. Resultat: Wird das neue Theater gemäss dem geplanten Betriebskonzept umgesetzt, erzeugt es in der Region Luzern eine Wertschöpfung von 28,3 Millionen Franken pro Jahr – rechnet man die Zentralschweiz dazu, sind es sogar über 30 Millionen. Das ist allerdings immer noch weniger als halb so viel wie die Wertschöpfung des KKL.

Stadtluzerner müssen über Umzonung abstimmen

Nach Vorliegen des Siegerprojekts Ende 2022 wird auch der genaue Perimeter bekannt sein, auf dem das neue Theater zu stehen kommt. Danach braucht es eine Umzonung des Areals, welche von den Stadtluzerner Stimmberechtigten noch abgesegnet werden muss.

Wie erwähnt, ist die genaue Ausdehnung des Gebäudes eine der strittigsten Fragen. Um mögliche Widerstände zu vermeiden, wurde das gewünschte Raumprogramm für das neue Theater bereits deutlich reduziert. Der Neubau soll nur diejenigen Bereiche beherbergen, die für den unmittelbaren Spielbetrieb nötig sind. Alles andere – etwa Büros oder Ateliers – soll ausgelagert werden. Ein Teil soll im Südpol Platz finden, und geht es nach den Wünschen des Theaters, würde man gerne in der benachbarten Buobenmatt direkt am Theaterplatz Räume hinzu mieten. Die Besitzerin der Liegenschaft, die Luzerner Pensionskasse, will zurzeit aber noch keine fixen Zusagen machen.