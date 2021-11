Stadt Luzern Noch weniger Einnahmen aus Billettsteuer als erwartet – Stadtrat beantragt zweiten Kredit Bereits im März hat das Stadtparlament 3,7 Millionen Franken bewilligt, um die Billettsteuerausfälle zu kompensieren. Nun stellt der Stadtrat fest, dass dieses Geld für die Kultur- und Sportförderung nicht reicht.

Veranstaltungen werden gar nicht durchgeführt oder nur mit eingeschränkter Zuschauerzahl. Leute verzichten auf einen Veranstaltungsbesuch wegen der Zertifikatspflicht oder wegen der Angst vor einer Covid-19-Ansteckung. Kurz: Obwohl Kultur- und Sportevents wieder möglich sind, werden auch im zweiten Pandemiejahr wenige Billette verkauft. Entsprechend tief fallen die Steuereinnahmen aus. Der Luzerner Stadtrat erwartet für 2021 Billettsteuereinnahmen von 0,8 bis maximal 1,2 Millionen Franken. Das ist ein Bruchteil der budgetierten Steuereinnahmen von 5,7 Millionen Franken – einem Wert, der auf den Erfahrungen der Jahre vor der Pandemie beruht.

Das Blue Balls Festival wurde auch 2021 nicht durchgeführt und hat deshalb keine Billettsteuern abgeworfen. Jakob Ineichen (Luzern, 24. Juli 2019)

Das Geld aus der Billettsteuer kommt in der Stadt Luzern jeweils der Kultur- und Sportförderung zugute, konkret dem Fonds Kultur und Sport (K+S), dem Fuka-Fonds sowie dem Jugendsportförderfonds (Juspo-Fonds). Viele Vereine, Veranstaltende und Kulturschaffende, die Produktionen umsetzen wollen, sind auf die staatlichen Beiträge angewiesen. Deshalb haben Stadtrat und Parlament bereits 2020 beschlossen, die Ausfälle der Billettsteuer über einen Kredit zu kompensieren. Von jenem Kredit wurden effektiv 3,5 Millionen Franken verwendet. Auch für 2021 hat das Stadtparlament im März einen Nachtragskredit von 3,7 Millionen Franken bewilligt. Allerdings ging man Anfang Jahr noch von Billettsteuern in der Höhe von 2 Millionen Franken aus – nun sind es, wie erwähnt, gar rund eine Million weniger.

Zusätzlich 826'200 Franken beantragt

Deshalb beantragt der Stadtrat einen zweiten Nachtragskredit von 826'200 Franken. Damit sollen Beiträge bezahlt werden, die mit dem Budget 2021 beschlossen wurden, sowie Gesuche, die während des Jahres eingegangen sind oder bewilligt wurden. Ziel dieser Kompensationszahlungen ist, die Beiträge aus den Fonds ausschütten zu können, ohne die Fondsreserven zu verkleinern oder zu erhöhen. Diese sollen auf dem Stand vom 1. Januar 2020 bleiben. Konkret fehlen dafür folgende Beträge in den Fonds: 457'930 Franken im K+S Kultur, 52'770 Franken im K+S Sport, 95'000 Franken im Fuka-Fonds sowie 220'500 Franken im Juspo-Fonds.

«Damit kann sichergestellt werden, dass die normalerweise in den ersten Monaten des Jahres zu tätigenden Unterstützungsbeiträge an Kultur- und Sportinstitutionen effektiv geleistet werden können», sagt Stadtpräsident und Bildungsdirektor Beat Züsli (SP). Dabei handle es sich um erste Tranchen von grossen Strukturbeiträgen sowie Beiträge an Subventionspartner, die im ersten Halbjahr veranstalten – beispielsweise das Comicfestival Fumetto, der Südpol, das Blue Balls, das Kleintheater oder die Schüür.

Würde der zweite Nachtragskredit nicht bewilligt, müsste wahrscheinlich in den ersten Monaten des Jahres 2022 ein erneuter Nachtragskredit gestellt oder Beiträge gekürzt werden, so Züsli. Die Ausfälle der Billettsteuer zeichneten sich bereits im vergangenen Herbst ab. Warum hat der Stadtrat nicht gleich mit dem Budget zusätzliche Gelder beantragt? Züsli: «Die Erstellung des Budgets findet jeweils vor den Sommerferien statt. Im Sommer 2020 war nicht absehbar, wie sich die Pandemie entwickelt und mit welchen Folgen für die Kultur- und Sportveranstaltungen des Jahres 2021.»