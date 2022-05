Stadt Luzern Ombudsstelle hat so viel zu tun wie noch nie Bei der Ombudsstelle der Stadt Luzern gingen letztes Jahr 278 Anfragen ein. In 77 Fällen brauchte es umfangreichere Abklärungen.

Stellen Sie sich vor, Sie spielen in einem Fussballverein, der seit Jahren in derselben Turnhalle trainiert – doch plötzlich wird diese von einem anderen Verein beansprucht. Oder Sie werden von der Kesb betreut – und während eines Spitalaufenthalts wird Ihre Wohnung geräumt, Ihre Sachen kurzerhand entsorgt. Möglicherweise haben Sie auch ein Kind, das in ein anderes Schulhaus eingeteilt wurde als gewünscht.

Das sind einige Beispiele, die 2021 auf dem Pult der Stadtluzerner Ombudsstelle landeten. Insgesamt sind im vergangenen Jahr 278 Anfragen eingegangen. Das ist soviel wie noch nie (im Vorjahr waren es 271). Der grösste Teil davon liess sich rasch klären. In 77 Fällen waren hingegen umfangreiche Abklärungen nötig. Das teilt die Ombudsstelle in ihrem Jahresbericht mit. Die grosse Mehrheit der betreuten Fälle (86 Prozent) betraf Anliegen von Schweizerinnen und Schweizern, nur 14 Prozent stammten von Personen ohne Schweizer Pass. Zudem waren Frauen stärker vertreten als Männer – dieses Phänomen war schon in den Vorjahren zu beobachten.