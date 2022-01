Stadt Luzern Passanten stellen umgekipptes Auto wieder auf – Lenkerin verletzt Am Mittwochabend hat sich auf dem Pilatusplatz ein Selbstunfall ereignet. Dabei kippte ein Auto um. Passanten eilten sofort zur Hilfe, eine Fahrerin wurde mit der Ambulanz abtransportiert.

Eine Autolenkerin fuhr am Mittwochabend kurz nach 18.15 Uhr in der Stadt Luzern vom Hallwilerweg her auf dem linken Fahrstreifen über den Pilatusplatz in Richtung Obergrundstrasse. In der leichten Rechtsbiegung nach dem Pilatusplatz geriet das Auto aus noch ungeklärten Gründen zu weit nach links und prallte mit der linken Frontseite gegen einen Poller auf der Verkehrsinsel. Deswegen kippte das Auto um und kam auf der rechten Fahrzeugseite liegend zum Stillstand.

Vor Eintreffen der Polizei eilten Passanten – laut Augenzeugen mehrere junge Männer – sofort zur Hilfe und stellten das Auto wieder auf die Räder, was innerhalb einer Minute gelang.

Das Auto hat den Poller auf der Verkehrsinsel gerammt. Bild: Luzerner Polizei (Luzern, 19. Januar 2022)

Die 71-jährige Autofahrerin verletzte sich beim Unfall. Der Rettungsdienst brachte sie ins Spital. Das Auto war nicht mehr fahrbar und wurde abtransportiert. Der Sachschaden beläuft sich gemäss Polizei auf rund 8'000 Franken.

Beim Unfall wurde das Auto stark beschädigt. Bild: Luzerner Polizei (Luzern, 19. Januar 2022)