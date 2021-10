Stadt Luzern Planung neuer Notschlafstelle abgeschlossen: Antrag auf Baubewilligung wurde eingereicht Das betreute Wohnen und die Notschlafstelle des Vereins Jobdach Luzern sollen an den Neuweg 3 in Luzern ziehen. Nachdem die dreijährigen Vorbereitungen abgeschlossen sind, braucht es nun noch die Baubewilligung.

Die Notschlafstelle und das betreute Wohnen «Obdach» soll an den Neuweg 3 in Luzern kommen. Bild: PD

Die Liegenschaft am Neuweg 3 gehört zu der Gemeinnützigen Stiftung für preisgünstigen Wohnraum Luzern (GSW Luzern). Momentan vermietet die GSW Luzern dort 60 Kleinwohnungen an Menschen mit eingeschränkter Wohnkompetenz, wie es in einer Mitteilung von Jobdach heisst. Zukünftig sollen dort auch die Notschlafstelle mit 15 Plätzen und das «Obdach» mit 22 Studios untergebracht werden. Wie es weiter heisst, erhalten diejenigen, welche ausziehen müssen, eine Wohnung in einer anderen Liegenschaft der GSW Luzern.

Der Umzug der Notschlafstelle sei dringend notwendig, da das Haus an der Gibraltarstrasse 29 vom Hausschwamm befallen und nicht sanierbar ist. Annamarie Käch, Präsidentin des Vereins Jobdach, hält den geplanten Neustandort für ideal:

«In der Detailplanung hat sich bestätigt, dass die Liegenschaft am Neuweg 3 die idealen räumlichen Voraussetzungen für unser Projekt bietet.»

Da der Betrieb einer funktionierenden Notschlafstelle und des betreuten Wohnens von öffentlichem Interesse sind, wird das geplante Projekt auch unterstützt. Beim Antrag auf Baubewilligung gehe es um zwei Bereiche: einerseits um die Grundsanierung des Gebäudes und andererseits um die notwendigen Anpassungen für die künftige Nutzung. Die Einreichung des Antrags sei bereits ein wichtiger Schritt, so Annemarie Käch:

«Wir sind froh, mit der Einreichung der Baubewilligung einen weiteren wichtigen Meilenstein geschafft zu haben.»

Die GSW Luzern und der Verein Jobdach hoffen, dass die Bewilligung bis ins Frühjahr 2022 erteilt wird, damit umgehend mit der Sanierung gestartet werden kann – so könnte 2024 die Notschlafstelle und das betreute Wohnen in Betrieb genommen werden. (rad)