Stadt Luzern Polizei erwischt Taschendieb in flagranti Am Donnerstag hat eine zivile Polizeipatrouille beobachtet, wie ein Mann einer älteren Frau das Portemeonnaie gestohlen hat. Die Polizei hat den Mann festgenommen.

Kurz nach 12.20 Uhr am Donnerstag, 23. Dezember 2021, sah eine zivile Polizeipatrouille am Schwanenplatz Luzern, wie ein Mann einer Frau folgte und sich auf ihren mitgeführten Rucksack konzentrierte. Als er die Gelegenheit dazu hatte, öffnete der Mann das Aussenfach und entwendete daraus das Portemonnaie, wie die Luzerner Polizei am Freitag meldete. Der Mann habe sich gegen die Festnahme gewehrt, sodass ein «beherzter Passant» die Polizisten unterstützt habe, heisst es in der Mitteilung weiter.

Beim Festgenommenen handelt es sich um einen 42-jährigen Mann aus Algerien. Das Portemonnaie samt Bargeld konnte die Polizei der 77-jährigen Frau zurück geben. Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Luzern. (spe)