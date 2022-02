Littau Polizeihund Fox spürt mutmasslichen Dieb auf – eine weitere Person noch flüchtig Zwei mutmassliche Täter, zwei versuchte Diebstähle, ein Polizeihund, eine Festnahme. Das ist die Bilanz einer nächtlichen Aktion in Luzerner Ortsteil Littau.

Zwei Diebe wurden der Polizei am Sonntag 20. Februar kurz vor 22 Uhr gemeldet. Gemäss Mitteilung der Luzerner Polizei hätten zwei unbekannte Männer an der Luzernerstrasse in Littau Dinge aus einem parkierten Fahrzeug entwendet und seien dann zu Fuss geflüchtet.

Kurze Zeit später erfolgte eine weitere Meldung, wonach zwei Männer in eine unverschlossene Garage eingeschlichen seien. Dabei wurden die Diebe von Anwohnern gestört und flüchteten zu Fuss. «Das Deliktsgut aus dem vorherigen Diebstahl liessen sie zurück», steht in der Mitteilung.

Für die Fahndung war auch Polizeihund Fox im Einsatz. Er spürte einen der mutmasslichen Täter, der sich im Dickicht versteckte, auf. Dieser Mann wurde festgenommen. Der zweiten Person gelang die Flucht.

Polizeihund Fox. Bild: Luzerner Polizei

Bei der festgenommenen Person handelt es sich um einen 35-jährigen Schweizer. Die Ermittlungen zur zweiten Person sind am Laufen. (jwe)