Stadt Luzern Polizist an Corona-Demo mit Fahnenstange am Kopf verletzt: Geldstrafe und Busse für Täter An einer Demonstration Ende Juli in der Stadt Luzern hatte ein Mann einen Polizisten verletzt. Nun wurde der Täter mit einer bedingten Geldstrafe von 20’800 Franken und einer Busse von 5000 Franken bestraft.

An dieser Demonstration wurde ein Polizist tätlich angegriffen. Bild: Keystone (Luzern, 31. Juli 2021)

Der 47-Jährige wurde von der Staatsanwaltschaft Luzern wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte und wegen einfacher Körperverletzung verurteilt, wie die Staatsanwaltschaft Luzern am Montag mitteilt. Der Täter wurde mit einer Geldstrafe von 160 Tagessätzen zu je 130 Franken (20’800 Franken) bedingt und einer Busse von 5000 Franken bestraft. Zudem muss er die Untersuchungskosten von rund 800 Franken bezahlen. Das Urteil ist rechtskräftig.

Ende Juli 2021 hatte ein Mann einen Polizisten der Luzerner Polizei bei einem Einsatz an einer bewilligten Demonstration in der Stadt Luzern angegriffen. Der Beschuldigte hatte dem Polizisten mit einer Fahnenstange auf den Kopf geschlagen. Dieser wurde vom Rettungsdienst 144 mit einer Kopfverletzung in das Spital gebracht. Der Täter konnte vor Ort festgenommen werden. (zim)