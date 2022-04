Stadt Luzern Suchtmittel-Präventionsprojekt findet erneut auf der Ufschötti statt – neu wird das Angebot erweitert Nach 2021 wird erneut eine niederschwellige und öffentliche Anlaufstelle für Jugendliche geschaffen. Neu soll das Projekt «Place to be» bis in den Herbst andauern, ebenfalls geplant sind zusätzliche WCs.

Hier auf der Ufschötti sollen Jugendliche und junge Erwachsene sich über Suchtmittel informieren und austauschen können. Bild: zVg/Stadt Luzern

Das Präventionsprojekt «Place to be» geht in die nächste Runde: Neu sollen Jugendliche und junge Erwachsene sich nicht nur im Sommer, sondern auch im Herbst auf der Ufschötti über Suchtmittel informieren und austauschen.

Die bereits 2021 erfolgreiche Premiere sei dabei erfolgreich über die Bühne gegangen, wie die Kommunikationsabteilung der Stadt Luzern schreibt. Jugendliche und junge Erwachsene würden die niederschwellige und öffentliche Anlaufstelle schätzen. «Jugendliche haben uns etwa erzählt, wie und wie oft sie Suchtmittel konsumieren und was das bei ihnen bewirkt», wird Leslie Keller, SIP-Mitarbeiterin und Leiterin der Anlaufstelle, zitiert. «Durch diese Gespräche konnten wir auf Gefahren hinweisen und Fragen beantworten.»

Vor allem bei schönem Wetter ziehe das Naherholungsgebiet Ufschötti Hunderte von Leuten an. Speziell an Freitag- und Samstagabenden würden sich dementsprechend viele Jugendliche und junge Erwachsene dort einfinden, um zu feiern. Deshalb sei der Ort für Fachleute sehr gut geeignet, um mit jungen Menschen unkompliziert ins Gespräch über zu kommen, so die Stadt Luzern.

Bei der Ufschötti finden sich besonders am Wochnende viele Jugendliche und junge Erwachsene ein. Bild: Urs Gutfleisch

Ins Leben gerufen wurde das Pilotprojekt 2021 in Zusammenarbeit mit Partnern. Dabei diente ein Zelt mit Sitzgelegenheiten als Anlaufstelle. Wiederkehrendes Thema sei an den drei Wochenenden die Sicherheit und das zu kleine nächtliche Toilettenangebot auf Plätzen wie der Ufschötti gewesen. Wo möglich, ergreift die Stadt nun Sofortmassnahmen. So sollen für die diesjährige Sommersaison auf der Ufschötti nachts zusätzliche WCs verfügbar sein.

Durchgeführt wird das Projekt «Place to be» neu zwischen dem 9. und 30. Juli und im Herbst zwischen dem 1. und 15. Oktober. Geöffnet sein wird die Anlaufstelle jeweils am Freitag- und Samstagabend zwischen 20 Uhr und 24 Uhr. Denn: «Mit dem erweiterten Angebot wollen wir noch mehr Erfahrungen sammeln», wird der städtische Sicherheitsmanager Christian Wandeler zitiert. Vor Ort befinden sich dabei Mitarbeitende der SIP sowie externen Fachpersonen. Diese würden im Vorfeld erneut durch Experten von Akzent, der Luzerner Fachstelle für Prävention und Suchttherapie, geschult. (lga)