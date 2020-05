Stadt Luzern prüft Übergangslösung für die Carparkierung in der Rösslimatt in Kriens Die Stadt Luzern prüft in Absprache mit der Stadt Kriens, ob sich das Areal Rösslimatt beim Kulturzentrum Südpol in Kriens als Übergangslösung für die Carparkierung eignet.



Direkt gegenüber dem Kulturzentrum Südpol in Kriens befindet sich das Areal Rösslimatt, das Platz für rund 40 Carparkplätze bietet. Bild: Corinne Glanzmann (Kriens, 12. Oktober 2018)

(dvm) Auf dem Areal an der Arsenalstrasse gegenüber des Kulturzentrums Südpol sind maximal 40 Carparkplätze möglich, wie die Stadt Luzern in einer Mitteilung schreibt. Dank ihnen könnten die 27 Carparkplätze auf dem Inseli ersetzt und ein Teil des bestehenden Parkierungsengpasses beseitigt werden. Ziel sei es, das Areal Rösslimatt während rund zehn Jahren als Carparkplatz zu nutzen, solange bis im Rahmen des Strategieprozesses Carregime eine mehrheitsfähige Lösung gefunden ist und die entsprechenden Infrastrukturen realisiert sind.

Der Tourismus und insbesondere der Cartourismus hätten eine grosse wirtschaftliche Bedeutung für die Stadt und die Region Luzern, heisst es in der Mitteilung weiter. Zwar sei das Carregime bereits optimiert worden Dennoch bestehe kurz- und mittelfristig weiterhin Handlungsbedarf. Nach der Volksabstimmung für ein carfreies Inseli ist der Stadtrat gefordert, den Carparkplatz Inseli zu kompensieren. Hinzu kommt, dass während der touristischen Hauptsaison von April bis Oktober bereits heute ein Parkierungsengpass für Reisecars besteht.

Die Stadt Luzern hat 2019 mit der Planung eines Carparkplatzes im Rahmen einer Zwischennutzung auf dem städtischen Grundstück Hinterschlund in Kriens begonnen. Eine vom Krienser Einwohnerrat überwiesene dringliche Motion forderte den Stadtrat von Kriens aber auf, eine mittel- und langfristige Nutzung des Grundstücks als Carparkplatz zu verhindern.

Mit der Grundstückeigentümerin des Areals Rösslimatt in Kriens habe man sich nun in einem ersten Schritt über die Nutzungskonditionen einigen können, schreibt die Luzerner Stadtverwaltung weiter. In den nächsten Monaten solle ein Vorprojekt zur detaillierten Beurteilung des Standortes ausgearbeitet werden. Da sich das Grundstück auf dem Stadtgebiet von Kriens befindet, werde diese weiterhin in die Planungen einbezogen. Über einen möglichen Bau des Carparkplatzes entscheide letztlich der Grosse Stadtrat von Luzern. Genutzt werden könnte der Carparkplatz bis zum Baubeginn des Bypasses. Ab dann wird das Grundstück dann für den Ausbau der Autobahn gebraucht.

Areale Grabenhof und Hinterschlund entwickeln

Auch bei der Entwicklung der beiden benachbarten Areale Grabenhof und Hinterschlund, die ebenfalls der Stadt Luzern gehören und auf Krienser Stadtboden liegen, wollen die beiden Gemeinden laut der Mitteilung zusammenarbeiten. In einer Absichtsabklärung hätten sie festgehalten, dass sie diese Entwicklung in einem gemeinsamen kooperativen Verfahren angehen wollen.