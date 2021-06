Stadt Luzern Regeln für Pausenplätze werden wieder gelockert Der Luzerner Stadtrat verpflichtet sich dazu, die Pausenplätze «bevölkerungsorientiert» zu gestalten – allenfalls mit netteren Hinweisschildern.

Verbotsschild am Eingang zum Säli-Schulhaus in Luzern. Symbolbild: Manuela Jans-Koch

Die Stadtluzerner Schulhausareale sollen künftig «bevölkerungsorientiert» gestaltet werden. Bestimmte Regeln sollen wieder gelockert werden. Der Grosse Stadtrat hat am Donnerstag klar ein entsprechendes Postulat von Grünen, SP und FDP überwiesen. Der Stadtrat verpflichte sich dazu, «dass Pausenplätze Begegnungsorte bleiben», sagte dazu Stadträtin und Baudirektorin Manuela Jost (GLP). Die Exekutive wolle aber auch die Sicherheit nicht aus den Augen verlieren; zudem müssten die Plätze nachbarschaftsverträglich bleiben.

Namentlich wird das Abspielen von Musik auf Pausenplätzen wieder erlaubt sein. Zudem will der Stadtrat die Zeiten des nächtlichen Betretungsverbots überdenken. Am Wochenende dauert die Nachtsperre zurzeit bis 10 Uhr am Vormittag. Auch eine Alternative zu den strengen Verbotstafeln will der Stadtrat prüfen; möglich sei hier ein «Schulareal-Reglement», auf das mit «freundlicheren» Hinweistafeln hingewiesen wird. Die Mehrkosten für die Massnahmen schätzt der Stadtrat auf 30'000 bis 50'000 Franken.