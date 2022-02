Stadt Luzern Reussbühler Pfarrei erhält neuen Leiter Der 52-jährige Theologe Johannes Frank tritt die Stelle am 1. September an. Damit endet eine längere Vakanz.

Johannes Frank wird neuer Leiter der Pfarrei St.Philipp Neri. Bild: PD

Ende 2020 verliess die letzte Leiterin Gaby Fischer die katholische Pfarrei St.Philipp Neri. Nun wurde ein Nachfolger gefunden, wie die Pfarrei mitteilt. Der 52-jährige Theologe Johannes Frank tritt die Stelle am 1. September an. Der Kirchenrat der Kirchgemeinde Reussbühl habe dem zugestimmt. Der Beschluss sei auf Vorschlag der Personalkommission, in Zusammenarbeit mit der Leitung des Pastoralraums Luzern und nach Rücksprache mit den Mitarbeitenden und dem Pfarreirat erfolgt.

Johannes Frank stammt aus Stuttgart. Der studierte Betriebswirt und Philosoph arbeitete zunächst als Finanzfachmann und Anlageberater. Danach studierte er von 2011 bis 2016 Theologie an der Uni Luzern, war in der Pfarrei St.Martin in Root tätig und absolvierte das Nachdiplomstudium Berufseinführung an der Uni Luzern. Frank wohnt mit seiner Familie im Obergütsch. Er ist verheiratet und Vater zweier Kinder im Alter von 9 und 14 Jahren.

2021 lag die Pfarreileitung aushilfsweise für ein Jahr bei Romeo Zanini, heisst es in der Mitteilung. «Bis September dieses Jahres ist ein mit Laien verstärktes Übergangsteam im Einsatz.» (std)