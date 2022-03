Stadt Luzern Royal Donuts kommt an die Pilatusstrasse und fordert Dunkin' Donuts heraus Nur sieben Monate nach der Eröffnung von Dunkin' Donuts drängt bereits die nächste Donuts-Kette in die Stadt. Franchisepartner Mustafa Hammoud sagt, was Royal Donuts anders macht.

Wo bis vor kurzem das Fotogeschäft Ecker Kameras verkauft hat, gehen bald Donuts über die Ladentheke. Die aus Deutschland stammende Kette Royal Donuts plant an der Pilatusstrasse 5 ihre achte Schweizer und erste Luzerner Filiale. Eröffnet werden soll sie gemäss Franchisepartner Mustafa Hammoud «schon sehr bald» – das Datum steht noch nicht fest und wird auf ihrem Insta-Account kommuniziert. Warum Luzern? Der gebürtige Libanese sagt:

«Es war ein emotionaler Entschluss. Letzten Sommer sah ich diese Stadt zum ersten Mal und war völlig überwältigt, vor allem von ihrer Lage am See.»

Franchisepartner Mustafa Hammoud vor dem künftigen Royal-Donuts-Store an der Pilatusstrasse 5. Bild: Roman Hodel (Luzern, 11. März 2022)

Doch abgesehen von der Schönheit, wittert der 34-Jährige natürlich das Geschäft: Er habe auf den Strassen viele junge Leute angetroffen, «das sind genau unsere Kundinnen und Kunden». Zudem erhofft sich Hammoud, dass viele Touristinnen und Touristen den Weg in seinen «Store», wie er sagt, finden. Nach einem geeigneten Lokal habe er sich seit dem letzten Juni umgesehen. «Ich wollte Bestlage und das haben wir jetzt.»

Mustafa Hammoud im Kurz-Interview. Video: Roman Hodel (Luzern, 11. März 2022)

120 verschiedene Donuts-Sorten im Angebot

Erst vor sieben Monaten hatte die amerikanische Kette Dunkin’ Donuts in Luzern Fuss gefasst, an der Hertensteinstrasse. «Unsere Donuts unterscheiden sich aber von jenen des Mitbewerbers», betont Hammoud. «Gerade im veganen Bereich ist unser Sortiment breiter und wir sind bekannt für unsere Toppings.» Insgesamt sind 120 verschiedene Sorten im Angebot. Am günstigsten ist der Royal Donut mit 3.90 Franken pro Stück, am teuersten der Royal Ball mit 7.50 Franken. Die Donuts selber werden nicht in der Filiale hergestellt, aber dort täglich frisch und handgemacht verziert. So oder so handelt es sich um einen eher deftigen Snack, erst recht mit einem Topping. Er sagt schmunzelnd:

«Ich würde es als Leckerei bezeichnen, die man sich nun mal gönnt.»

Mit Toppings wird bei Royal Donuts nicht gegeizt, wie man sieht. Bild: Roman Hodel (Luzern, 11. März 2022)

Bei Royal Donuts in Luzern handelt es sich um einen Take-away, kein Gastrolokal. Das wirkt sich auf den Betrieb aus. Man muss sich nach den Ladenöffnungszeiten richten. Deshalb ist montags bis freitags bereits um 19 Uhr Schluss, samstags um 17 Uhr und sonntags geschlossen. Hammoud hofft, dass trotzdem genug Kundschaft kommt: «Denn wenn es gut läuft, überlegen wir uns die Eröffnung weiterer Filialen im Raum Luzern.»