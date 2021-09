Stadt Luzern SP und Grüne wollen die Cars schon 2022 vom Inseli verbannen – doch sie scheitern im Stadtparlament Es bleibt dabei: Das Inseli wird erst carfrei, wenn ein Ersatz für die Parkplätze bereitsteht. Das wird nicht vor 2023 der Fall sein.

Der Carparkplatz beim Inseli. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 17. Juni 2021)

2017 wurde die Initiative der Juso «Für ein lebendiges Inseli statt Blechlawine» in der Stadt Luzern angenommen. Sie fordert die Aufhebung der Carparkplätze am Inseli. Auch wenn zurzeit wegen Corona die meisten Parkplätze leer bleiben, ist die Initiative bis jetzt nicht umgesetzt. Zuerst müsse man für die wegfallenden Carparkplätze einen Ersatz finden, sagt der Stadtrat. Wenn alles gut geht, wird dies im Frühling 2023 der Fall sein, wenn neben dem Südpol in Kriens 28 Carparkplätze eröffnet werden können.

SP und Grüne wollten nicht so lange warten. Sie beantragten, die Parkplätze am Inseli bereits per 1. Januar 2022 aufzuheben. Bleiben sollten lediglich noch sechs Anhalteplätze. Diese Forderung stellten sie am Donnerstag im Stadtparlament im Rahmen der Debatte über das «Entwicklungskonzept für das linke Seeufer».

Das Versprechen des Stadtrats

Doch das Anliegen fand keine Mehrheit. Dies zur Erleichterung des Stadtrats. Baudirektorin Manuela Jost (GLP) erinnerte an ein Versprechen, das der Stadtrat 2017 den Gegnern der Inseli-Initiative gegeben hatte: «Wir haben versprochen, dass die Parkplätze nicht aufgehoben werden, solange kein Ersatz da ist.» Auch Mobilitätsdirektor Adrian Borgula (Grüne) mahnte: «Wenn der Carverkehr wieder zunimmt und Parkplätze fehlen, würden wir einfach in den Quartieren die Probleme haben.»

Jona Studhalter (Junge Grüne) appellierte vergeblich, den Volksentscheid von 2017 schneller umzusetzen:

«Wir haben lange genug gewartet. Es ist ja auch nicht schwierig – man muss bloss ein Parkverbotsschild aufstellen.»

Auch Yannick Gauch (SP) mahnte, die Stadt könne es sich nicht leisten, nach der Bahnhofstrasse «einen weiteren Volksauftrag zu verschleppen».

Beim Kiesplatz sollen 100 Parkplätze weichen

Einen Erfolg erzielten SP und Grüne hingegen ein paar Meter weiter stadtauswärts; auf dem Schotterplatz beim Bootshafen bei der Ufschötti. Dort sollen die rund 100 Autoparkplätze aufgehoben werden. Der Entscheid erfolgte gegen den Willen des Stadtrats. Dieser argumentierte, dass die Parkplätze von den Benutzern des Bootshafens sowie vom angrenzenden Gewerbe gebraucht würden. Hinzu kommt, dass das Entwicklungskonzept für das linke Seeufer bereits an anderer Stelle einen Parkplatzabbau vorsieht – zum Beispiel am Alpenquai. Die dortigen Parkplätze sollen grösstenteils aufgehoben werden zu Gunsten von mehr Platz für Velos und Fussgänger. Auch im Bereich des Kieswerks sollen Parkplätze aufgehoben werden zu Gunsten eines öffentlichen Platzes.

Die Massnahmen des Entwicklungskonzepts sollen im Laufe der nächsten Jahre umgesetzt werden.