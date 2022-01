Stadt Luzern Stadtrat nimmt Stellung zum Klima- und Mieterschutz: Günstiger Wohnraum ja, aber nicht nach Genfer Modell In seiner Antwort auf eine dringliche Motion der SP und Grünen der Stadt Luzern spricht sich der Stadtrat gegen behördlich festgelegte Mietzinse aus. Legt aber seine Strategie für preisgünstigen Wohnraum vor.

Die Klima- und Energiestrategie der Stadt Luzern will, dass Öl- und Gasheizungen, die heute 90 Prozent der Gebäude versorgen, innert 20 Jahren verschwunden sind. Stattdessen sollen Fernwärme, Seeenergie, Erdwärme und Luft-Wärmepumpen zur Anwendung kommen. Zudem sollen Wärmedämmungen von Fassaden gefördert werden.

Dass die Ökologisierung der Wärmeversorgung zu höheren Mietzinsen führt und somit zu einem sozialen Problem wird, wollen die SP und die Grünen der Stadt Luzern verhindern und haben den Stadtrat mittels einer dringlichen Motion beauftragt, ein Modell aus dem Kanton Genf genauer anzuschauen, bei dem der künftige Mietzins bei Sanierungen und Umbauten einer Liegenschaft von den Behörden festgelegt wird. So soll verhindert werden, dass die Eigentümerschaft die Mieten unter dem Vorwand einer Sanierung übermässig verteuert.

Der Stadtrat nahm nun Stellung und schreibt, er teile das Anliegen der Motionäre, dass preisgünstiger Wohnraum in der Stadt Luzern erhalten werde und die Mietpreise auch nach den notwendigen energetischen Sanierungen an Wohnliegenschaften in der Stadt erschwinglich blieben. Doch er sieht dafür andere Massnahmen als die von den Motionären vorgeschlagene Mietzinskontrolle vor.

Stadtrat will eigene Strategie für günstigen Wohnraum durchsetzen

Dafür verfolge der Stadtrat drei Stossrichtungen, um preisgünstigen Wohnraum zu erhalten. Die erste sei, dass sich der Stadtrat mit verschiedenen Massnahmen für eine Erhöhung des Marktanteils des gemeinnützigen Wohnungsbaus einsetze. Zweitens sollen institutionelle und private Investoren für das Thema sensibilisiert werden. Drittens werde sich der Stadtrat über den Schweizerischen Städteverband für eine Revision der Verordnung über Miete und Pacht von Wohn- und Geschäftsräumen einsetzen. Ziel sei es, den Kostenanteil bei umfassenden Sanierungen, der als wertvermehrend gelte, zu reduzieren.

Gleichzeitig machte der Stadtrat darauf aufmerksam, dass die Fördermassnahmen für energetische Sanierungen indirekt auch den Mietparteien zugutekämen, da die Förderbeiträge von den anrechenbaren Kosten abgezogen werden müssten und nicht auf den Mietzins abwälzbar seien. (sok)