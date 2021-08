Stadt Luzern Strassenmusikfestival: «Das Luzerner Publikum hört sehr aufmerksam zu» Das Strassenmusikfestival im Rahmen des Lucerne Festival dauert noch bis Sonntag. Die Musikerinnen und Musiker freuen sich über das wunderschöne Ambiente und tanzende Publikum.

Die international besetzte Band SAffrAn! auf dem Weinmarkt. Bild: Hugo Bischof (Luzern, 26. August 2021)

Weit mehr als 100 Zuschauerinnen und Zuschauer bilden einen grossen Halbkreis auf dem Weinmarkt in der Luzerner Altstadt. Jüngere, Ältere, Leute im Business-Anzug, Hippies: Das Publikum ist bunt gemischt. Alle lauschen sie den Klängen einer Strassenmusikgruppe. Violine, Gitarre, Akkordeon, Cello verschmelzen zu einem mitreissenden Klang. Dazu kommt eine Sängerin, die es versteht, mit ihrer Stimme zu variieren und Gefühle zum Ausdruck zu bringen:

SAffrAn! nennt sich die Band. Die Sängerin und vier Musiker stammen aus Italien, Spanien, Frankreich, Israel und Österreich. Sie leben in Barcelona und touren von dort mit ihrer Musik durch Europa. Jetzt sind sie in Luzern zu Gast, beim Strassenmusikfestival im Rahmen des Lucerne Festival.

Folk, Swing, Balkan-Beats: SAffrAn! bietet einen vielfältigen musikalischen Mix. Die Band ist zum ersten Mal in Luzern. «Es ist wunderschön hier», sagt die italienische Sängerin Francesca Frigeri nach dem Auftritt im privaten Gespräch. Auch das Publikum gefalle ihr: «Die Leute hören aufmerksam zu und lassen sich auf die Musik ein. Einige tanzen sogar.» Das sei nicht überall so, sagt die Sängerin und unterschreibt zwei CDs, welche die Gruppe gerade verkauft hat: «In anderen Städten ist das Publikum oft weniger konzentriert und lässt sich stärker ablenken.»

Die Hudaki Village Band auf dem Luzerner Weinmarkt. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 24. August 2021)

Ukrainische Hochzeitsmusiker

Als nächste Gruppe spielt auf dem Weinmarkt die Hudaki Village Band aus der Ukraine. Violinen, Cello, Bass, Akkordeon, Hackbrett, Perkussion, Flöten und Gesang: Das Instrumentarium ist gross. Zu hören sind Balladen, slawische Tänzen, Roma-Melodien, mitreissend dargeboten. Yuri Bukovynets heisst der Mann, der Klarinette und Flöte spielt und die anderen Bandmitglieder mit seiner auf dem «Käppi» angesteckten Vogelfeder überragt. Bukovynets, dessen bürgerlicher Name Jürgen Graeftner, stammt ursprünglich aus Österreich und wanderte einst in die Ukraine aus.

«Die anderen Bandmitglieder sind alle Ukrainer, lokal verankert, musikalische Autodidakten, die es verstehen, musikalische Emotionen direkt, unvermittelt auszudrücken», sagt Bukovynets. «Wir sind Hochzeitsmusiker, wir spielen oft tagelang, ja nächtelang.» Am Luzerner Strassenmusikfestival ist die Band nach 2014 bereits zum zweiten Mal. Bukovynets betont: «Es ist schön hier in Luzern, dass das Publikum so vielfältig ist. Und schon am ersten Abend tanzten einige junge Leute zu unserer Musik.» Eine gute Akustik sei für sie wichtig. Auf dem Weinmarkt sei das gegeben: «Als wir auf dem Mühlenplatz spielten, war das Rauschen des Wassers schon sehr gut hörbar.»

Mitreissendes Streichquintett aus Polen

Am Luzerner Strassenmusikfestival auf dem Kornmarkt, Weinmarkt und Mühlenplatz gibt’s ab 18 Uhr jeweils vier weitere Bands zu hören. Eine davon ist Volosi aus Polen, ein Streichquintett mit zwei Geigen, Bratsche, Cello und Kontrabass. Sie bieten einen fantastischen Mix aus Karpaten-Musik, Jazz und Rock:

Die Band hat schon zahlreiche Preise gewonnen – und versteht es auch in Luzern, das Publikum mit ihrer ansteckenden Spielfreude zu fesseln. Da geht die Post richtig ab, mit rasend schnellen Staccato-Läufen, schmelzenden Melodien – ein fantastisches Klanggewitter.

Die Gruppe Volosi auf dem Kornmarkt in Luzern. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 24. August 2021)

Das Strassenmusikfestival geht am Freitagabend ab 22.15 Uhr im Sentitreff an der Baselstrasse weiter. Hier, im schönen Ambiente des denkmalgeschützten Innenhofs, treten einige der Bands nochmals auf.