Stadt Luzern Streit ums Inseli: Studie zeigt, dass die Määs doch bleiben könnte Der Stadtrat will für die Luzerner Herbstmesse einen neuen Standort suchen. Dabei wäre ein Kompromiss für die Määs am Inseli in Griffweite gewesen.

Grosse Chilbibahnen wie dieser 80-Meter-Turm an der Määs 2018 sind am Inseli künftig nicht mehr möglich. Bild: Manuela Jans-Koch

Nicht mehr möglich: So lautet das Fazit des Luzerner Stadtrats zur Määs auf dem Inseli. Der Grund: Die 2017 angenommene Inseli-Initiative verlangt eine Begrünung des heutigen Carparkplatzes. Doch auf einer Wiese kann man keine Chilbibahnen aufstellen. Der Stadtrat stützt sich bei seinem Urteil auf eine Machbarkeitsstudie, welche verschiedene Varianten zur Umgestaltung des Inselis unter die Lupe nahm. Die Varianten wurden auch mit Interessenvertretern (Schaustellern, Quartiervereinen, Umweltverbänden) diskutiert. Auch die Juso, welche die Inseli-Initiative lanciert hatte, war bei den Workshops dabei.

Ja zur Verkleinerung des Lunaparks

Ein Blick in die Studie zeigt nun: Es hätte durchaus Möglichkeiten gegeben, die Määs auf dem Inseli zu belassen. So wird die Variante eines verkleinerten Lunaparks erwähnt: Im südlichen Teil des heutigen Carparkplatzes (Richtung SGV-Werft) gibt es einen Schotterplatz, auf dem die Chilbibahnen der Määs aufgestellt werden könnten. Der Lunapark wäre zwar nur noch etwa halb so gross wie bisher, doch die «IG Luzerner Herbstmesse und Märkte» sowie der Quartierverein Tribschen-Langensand hätten eine solche Lösung begrüsst. Auch die Inseli-Initianten hätten sie akzeptiert.

Die Chilbibahnen (orange Flächen) könnten im südlichen Teil des Inselis aufgestellt werden. Visualisierung: Stadt Luzern

Zieht die Chilbi zum Alpenquai?

Es wäre also ein Kompromiss möglich gewesen. Trotzdem kommt der Stadtrat zum Schluss, dass nur mit einem Wegzug der Määs die Forderungen der Inseli-Initiative erfüllt werden können. Dies, obwohl die Initianten immer betont hatten, dass sich Määs und grünes Inseli nicht ausschliessen. In der Studie werden bereits mögliche Ersatzstandorte für den Lunapark erwähnt: am Alpenquai bei der SGV-Werft oder auf dem Schotterplatz der Ufschötti. Längerfristig könnte auch der Bahnhofplatz ein Thema werden, wo heute schon jeweils einige kleinere Chilbibahnen stehen. Sollten dort nach Eröffnung des Durchgangsbahnhofs grössere Flächen frei werden, wäre ein ausgewachsener Lunapark denkbar.

Die Bäume brauchen dringend mehr Grün

Die Bäume am Inseli sind in schlechtem Zustand. Bild: Manuela Jans-Koch

Wie das Inseli dereinst aussehen wird, ist noch offen. Klar scheint nun aber, dass so viel zusätzliche Grünfläche wie möglich realisiert werden soll. Das hat gemäss der Studie übrigens nicht nur ästhetische Gründe: Um die Gesundheit der Bäume am Inseli ist es zurzeit nicht zum Besten bestellt. Der Grund ist, dass sie zu wenig Platz haben, um ihre Wurzeln im Untergrund auszubreiten. Mittelfristig können die Bäume nur erhalten werden, wenn die unversiegelte Fläche deutlich vergrössert wird.

Spielplatz wird doppelt so gross

Auf einem vollständig grünen Inseli könnten zwar keine Chilbibahnen mehr stehen, doch der Warenmarkt der Määs könnte bei Bedarf weiterhin stattfinden. Die Kosten für die Umgestaltung/Begrünung des Inselis werden in der Studie auf acht Millionen Franken geschätzt. Neben der Vergrösserung der Grünfläche sollen auch die WC-Anlagen erneuert werden. Zudem soll der Spielplatz künftig doppelt so gross sein wie heute.

Die traditionellen Warenstände der Määs könnten weiterhin auf dem Inseli stehen. Bild: Roger Rüegger

Neben der Määs sind auch die Cars ein Streitpunkt bei der Umsetzung der Inseli-Initiative. Die heutigen Parkplätze sollen zwar verschwinden, doch die Stadt wollte weiterhin Anhaltemöglichkeiten für Cars bieten – etwa für Reisegruppen, die aufs Schiff oder zum KKL wollen. Die sechs geplanten Haltekanten für Cars können nun aber ebenfalls nicht am Inseli realisiert werden, wie der Stadtrat diese Woche mitteilte.

Inseliquai: Kein Platz für Carparkplätze

Der Carparkplatz wird aufgehoben – so will es die Inseli-Initiative. Bild: Manuela Jans-Koch

Als Grund nennt er Platzprobleme: Da das Inseli selber zur Grünzone gehört, muss alles, was mit Verkehr zu tun hat, zwingend auf dem Inseliquai stattfinden. Doch auf dieser Strasse verkehren nicht nur Autos, sondern es soll auch Platz für zwei je 2,5 Meter breite Velospuren geschaffen werden. Auch für Fussgänger braucht es weiterhin ein Trottoir, zudem muss die Anlieferung der umliegenden Gebäude sichergestellt bleiben. Für die Carhalteplätze inklusive Wartezonen bleibt da kein Platz mehr. Der Stadtrat sucht nun nach Alternativstandorten im Umfeld von KKL und Schifflände.