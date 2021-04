Kulturzentrum Shutdown-Ende: Südpol startet mit temporärer Ausstellung Gezeigt werden in «Expectations vs. Reality» Werke, welche es aufgrund der Schliessungen noch nicht an die Öffentlichkeit geschafft haben.

(sok) Ab kommenden Freitag, 23. April, zeigt der Südpol eine Woche lang täglich Arbeiten von vier Künstlerinnen und Künstlern, welche es aufgrund der Schliessung noch nicht vors Publikum geschafft haben.

So wird in der grossen Halle die Videoarbeit «Taking Care of God» von Soraya Lutangu und Ali Abdelkhalek gezeigt. Lutangu und ihre Kompanie werden mit im Dezember 2021 auch zu Gast im Südpol sein. In der Shedhalle füllt Klangkünstler Benjamin Pogonatos den Raum mit einer Soundscape, die im Labor des Projekts Imaginary Dreamscape entstand. Ausserdem wird Maya Rochats begehbares Kunstwerk in der Shedhalle zu sehen sein.