Stadt Luzern Taxifahrer wird beim Warten auf Kundschaft angefahren und verletzt

Ein Taxifahrer ist an der Friedenstrasse von einem unbekannten Autofahrer angefahren und dabei leicht verletzt worden. Die Luzerner Polizei sucht Zeugen.

(zim) Der Taxifahrer wartete am Montag, 1. März, kurz nach 9.30 Uhr an der Friedenstrasse in der Stadt Luzern auf Kunden, wie die Staatsanwaltschaft Luzern am Dienstag mitteilte. Der Mann stand neben seinem Fahrzeug auf dem Taxistand beim Löwenplatz, als ihm ein unbekannter Lenker mit einem grauen Auto über die Füsse fuhr. Der Verursacher hielt laut Mitteilung kurz an, entfernte sich dann vom Unfallort und fuhr weg in Richtung Zürichstrasse.

Die Luzerner Polizei sucht Zeugen, welche Angaben zum Vorfall machen können. Hinweise sind bitte direkt an Telefon 041 248 81 17 zu richten.