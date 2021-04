Stadt Luzern Transportflüge per Helikopter geplant Am Samstag wird beim Bahnhof Luzern Material mit einem Helikopter transportiert.

(bev) Am kommenden Samstag finden in der Stadt Luzern von 8.30 bis zirka 10 Uhr Transportflüge per Helikopter statt. Wie die Stadt mitteilt, handelt es sich um Materialtransporte vom Dach des Bahnhofgebäudes zu einem Abladeort auf dem Bahnhofareal, für die «zirka 40 Rotationen nötig» seien. Ausweichdatum für den Transport ist der 24. April.

Der Flugeinsatz wird gemäss den Vorschriften und den Bestimmungen des Bundesamtes für Zivilluftfahrt (BAZL) durchgeführt. Die entsprechenden Bewilligungen liegen gemäss Mitteilung vor. Die Flüge werden von der Swiss Helicopter AG, Erstfeld, ausgeführt.