Stadt Luzern Ufermauer am St.Karliquai rutscht unerwartet ab – Strasse für Fahrzeugverkehr gesperrt Am Dienstagvormittag ist bei Instandsetzungsarbeiten ein Teil der Ufermauer beim St.Karliquai abgerutscht. Dabei wurde eine Mischwasserleitung beschädigt.

Im Abschnitt zwischen dem Fischabstieg beim Kraftwerk Mühlenplatz und erster Buhne ist bei Arbeiten an der Ufermauer am St.Karliquai in der Stadt Luzern ebendiese unerwartet auf einer Länge von rund 15 Metern abgerutscht.

Ein Teil der Ufermauer am St.Karliquai in der Stadt Luzern abgerutscht. Bild: Kanton Luzern

Die hinter der Mauer verlaufende Mischwasserleitung ist dabei beschädigt worden und teilweise abgebrochen, wie die Dienststelle Verkehr und Infrastruktur des Kantons Luzern am Dienstagnachmittag mitteilte. Verletzt wurde niemand.

Die hinter der Mauer verlaufende Mischwasserleitung wurde durch das Abrutschen der Ufermauer beschädigt. Bild: Kanton Luzern

Die Gasleitung ist unbeschädigt geblieben und gemäss Kanton besteht keine Gefahr für die Gebäude. Die Kanalisationsleitung wird nun mit einem Pumpenprovisorium überbrückt und die Gasleitung zur Gewährleistung der Sicherheit auf dem kritischen Abschnitt unterbrochen, heisst es weiter.

Der Fahrzeugverkehr ist im betroffenen Abschnitt auf dem St.Karliquai bis auf weiteres unterbrochen, eine Umleitung signalisiert. Für Fussgänger ist der Durchgang gewährleistet. (spe)