Stadt Luzern Umzug und Erweiterung: Cartier vergrössert Verkaufsfläche – Max Chocolatier zieht in die Altstadt «Embassy» vergrössert seine Ladenfläche am Luzerner Schweizerhofquai und Max Chocolatier eröffnet zur Boutique in der Altstadt eine Schokoladenwelt an der Obergrundstrasse.

Es gibt Baugesuche, die lassen einen erschrecken. So auch diese Passage, die aus einem in der Stadt Luzern aktuell aufgelegten Baugesuch stammt: «Der bestehende Teil von Cartier wird mit dem aktuell bestehenden Verkaufsladen Max Chocolatier über beide Geschosse zu einem grossen Cartier Verkaufsladen zusammengeführt.» Und wo bleibt die Schokolade, das einzige Glück, das man essen kann?

Chocolatier Nadine Zihlmann von Max Chocolatier gibt der Schokokreation den letzten Schliff.

Pius Amrein (Luzern, 28. März 2018)

Nach 11 Jahren geht es an die Hertensteinstrasse

Was als kleines Schoggilädeli am Schweizerhofquai 2009 gestartet ist, wird ab Mitte September an der Hertensteinstrasse und einen Monat später an der Obergrundstrasse weitergeführt. Auf Anfrage teilt die Manufaktur mit: «Wir zügeln die Boutique an die Hertensteinstrasse 7. Die Produktion und das Office werden an der Obergrundstrasse 42 einziehen.» Dort sollen Eventräume entstehen, die für einen Geschäftsausflug, eine Privatparty oder auch eine Generalversammlung gebucht werden könne. An der Obergrundstrasse entstehe ein «Ort für eine Sinnesreise durch die Schokoladenwelt».

Voilà, das Baugesuch der Embassy Jewel AG hat seinen Schrecken verloren. Also zurück an den Schweizerhofquai 2. Dort wird Cartier sein aktuelles Geschäft um die Ladenfläche von Max Chocolatier um 50 Quadratmeter vergrössern und als offener Verkaufsraum gestalten. Voraussichtlicher Baustart ist diesen September, der Einzug ist auf Februar 2022 geplant. Das Unternehmen gibt die Umbaukosten mit 2,6 Millionen Franken an. Der Umbau geht über beide Geschosse und führt so zu einem grossen Cartierverkaufsgeschäft. Verkauft werden hauptsächlich Schmuck, Uhren und Taschen. Besitzerin der Liegenschaft ist Hauser & Co Parking und Immobilien Schweizerhof.

Eingang wird zum Schaufenster

Laut Baugeschichte gehört der West- wie auch der Ostflügel zu einem symmetrisch angelegten, schlossartigen Pavillon-Komplex. Sie wurden zehn Jahre nach dem Schweizerhof im Jahr 1855 erbaut. Beide Nebenflügel sind schützenswert und stehen in der Ortsbildschutzzone A. In die Umbaupläne ist deshalb auch die kantonale Denkmalpflege involviert. An der Aussenfassade, so die Bauherrin, werde das Erscheinungsbild beibehalten. Der bisherige Eingang zu Chocolatier Max wird zum Schaufenster und gleich gestaltet wie das jetzige von Cartier.

Cartier vergrössert seine Ladenfläche am Schweizerhofquai. Embassy, Luzern

Fassadenfarbe und Materialien werden übernommen und erhalten. Cartier ist ein französisches Schmuck- und Uhrenunternehmen des Schweizer Luxusgüterkonzerns Richemont. Das Unternehmen wurde 1847 in Paris gegründet. Der Hauptsitz ist heute in Genf. Der Schweizer Luxusgüterkonzern, gehört weltweit zu den Grössten der Branche. Für das Geschäftsjahr 2021 werden auf der Business Data Plattform Statista dem Luxusgüterkonzern Richemont weltweit einen Umsatz von rund 13,1 Milliarden Euro prognostiziert.

In der Stadt Luzern hat das Unternehmen nebst dem Schweizerhofquai auch an der Grendelstrasse 2 mit Embassy Jewel AG ein weiteres Uhren – und Schmuckgeschäft.