Stadt Luzern Mit Trillerpfeifen und Kuhglocken: Unbewilligte Demonstration von Gegnern der Coronamassnahmen sorgt für Verkehrsbehinderungen in Luzern Am Samstag machen sich die Gegner der Corona-Massnahmen in Luzern lauthals bemerkbar. Rund 1500 Demonstrierende zogen durch die Innenstadt – die Luzerner Polizei ist vor Ort präsent.

Bild: Sandra Peter (Luzern, 11. September 2021)

Rund 1500 Personen waren es, die an einer unbewilligten Demonstration am Samstagnachmittag durch die Luzerner Innenstadt zogen, wie Christian Bertschi, Chef Kommunikationsdienst der Luzerner Polizei, auf Anfrage sagte. Die Demonstrierenden waren auf den ersten Blick bunt gemischt: Junge Erwachsene, Familien, ältere Menschen, einige aufgrund der traditionell angehauchten Kleidung oder den Aufschriften auf T-Shirts wohl eher konservativ gesinnt bis hin zu jenen in alternativer Aufmachung sowie alles dazwischen.

Demonstrierende ziehen über den Bahnhofplatz zum Inseli. Video: Sandra Peter

Gemeinsam haben sie ihr Unverständnis gegenüber den behördlichen Massnahmen bezüglich dem Coronavirus. Deutlich wurde dies durch in die Höhe gehaltene Schilder mit Aufschriften wie «Pandemiebetrug», «steckt eure Masken in den A.» oder «Zweiklassengesellschaft» und «Hände weg von unseren Kindern».

Immer wieder wurde «Liberté» skandiert, begleitet von Trillerpfeifen, Kuhglocken, Trommeln und Boomboxen. Generell war die Stimmung angespannt, blieb aber auf der Seebrücke und dem Inseli friedlich, nur wenige sahen sich dazu veranlasst, in aggressiverem Ton zu brüllen.

Der Demo-Zug beim Pilatusplatz auf der Pilatus- und Obergrundstrasse. Bild: Zeline Odermatt (Luzern, 11. September 2021)

Die Demo hatte auch Auswirkungen auf den Verkehr. So war die Hauptachse Seebrücke, Pilatusstrasse, Obergrundstrasse, Hirschengraben bis zum Naturmuseum zeitweise nur noch in die Gegenrichtung befahrbar. Und auch wer mit dem Bus unterwegs war, musste sich gedulden: «Verspätungen und Ausfälle auf allen Buslinien durch das Stadtzentrum», war den Anzeigemonitoren der Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) zu entnehmen.

Demonstrierende beim Inseli. Leserbild

Nach dem Marsch über die Seebrücke sammelten sich die Massnahmengegner gegen 15.30 Uhr auf dem Inseli. Die Polizei war während des Marsches und anschliessend auf dem Inseli präsent, löste die Demonstration aber nicht auf.

