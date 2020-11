Stadt Luzern: Unterirdisches Parkhaus am Pilatusplatz ist vom Tisch

Seit 2011 liegt das Areal, auf dem sich früher das Restaurant Schmiede befand, brach. Bis 2025 soll das Grundstück überbaut werden. Geplant ist ein 35 Meter hohes Wohn- und Gewerbegebäude. Das Luzerner Stadtparlament hat nun den Baurechtsvertrag mit der Firma Senda Immobilien AG gutgeheissen. Demnach bezahlt die Firma einen Baurechtszins von knapp 500'000 Franken pro Jahr. Das Baurecht gilt für 80 Jahre. Silvio Bonzanigo (parteilos) stellte die Vertrauenswürdigkeit der Firma Senda AG in einer Interpellation in Frage. Der Stadtrat versichert in seiner Antwort, dass die Investorin aus einem umfangreichen Auswahlverfahren hervor gegangen sei. Es gebe keinen Grund, an der Glaubwürdigkeit der Investorin zu zweifeln.

Das Projekt «Lu Two » am Pilatusplatz. Visualisierung: Joos&Mathys Architekten