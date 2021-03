Stadt Luzern Velofahrer dürfen zwei Stunden länger auf der Hertensteinstrasse stadteinwärts fahren Stadteinwärts ist Velofahren auf der Hertensteinstrasse künftig werktags von 20 bis 10 Uhr möglich. Ein Ablehnungsantrag der SVP hatte im Stadtparlament keine Chance.

Wer mit dem Velo durch die Hertensteinstrasse fahren will, darf dies stadteinwärts in Zukunft werktags von 20 bis 10 Uhr. Das ist eine moderate Ausweitung des heutigen Regimes, das die Fahrt zwischen 21 und 9 Uhr erlaubt. Stadtauswärts ist Velofahren schon heute zu jeder Tages- und Nachtzeit möglich.

Ein Velofahrer und viele Fussgänger in der Hertensteinstrasse.

Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 4. Dezember 2020)

Der Grosse Stadtrat hat am Donnerstag ein entsprechendes Postulat teilweise überwiesen – vereinzelte Gegenstimmen gab es nur von der SVP. Sie stellte gar einen Ablehnungsantrag, erfolglos.

Zwar hätten die Co-Postulanten Mario Stübi (SP) und Martin Abele (Grüne/Junge Grüne) das Einbahnsystem für Velos am liebsten ganz aufgehoben – also freie Fahrt für Velos in beide Richtungen während 24 Stunden. Doch der Stadtrat lehnte dies ab – er gewichtet das Bedürfnis der Fussgänger nach Flanieren höher als das Bedürfnis der Velofahrenden nach einer Alternativroute.

Patrick Zibung (SVP) zeigte im Parlament ohnehin kein Verständnis für eine Alternativroute – er sagte:

«Wer sich zu wenig sicher fühlt, um mit dem Velo über die Seebrücke zu fahren, soll besser den ÖV benützen oder das Velo schieben.»

Dem entgegnete Roger Sonderegger (CVP): «Die Veloinfrastruktur muss sowohl Achtjährigen wie auch 80-Jährigen dienen.» Schlicht despektierlich fand Abele die Bemerkung von Zibung. Er schlug dem Stadtrat zudem eine weitere Alternativroute zur Alpenstrasse vor – vom Museumsplatz via Töpferstrasse zum Schweizerhofquai. «Das würden wir dem Stadtrat gerne mit auf den Weg geben», so Abele.

«Belanglose» Ausdehnung

Selbst Silvio Bonzanigo (parteilos), der als Präsident von Fussverkehr Region Luzern quasi zwei Hüte anhatte, zeigte sich einigermassen versöhnlich: «Natürlich wünschte ich mir eine Fussgängerzone nur für Fussgänger.» Trotzdem könne er mit der moderaten Ausdehnung leben. Denn die sei fast belanglos und grundsätzlich funktioniere die Koexistenz von Fussgängern und Velofahrern gut. «Fussverkehr» sei aber nicht daran interessiert, dass weitere solche Vorstösse folgen.

Besserung am Schweizerhofquai in Sicht?

Wie Umwelt- und Mobilitätsdirektor Adrian Borgula (Grüne) sagte, habe die Verkehrssicherheit für Velofahrer hohe Priorität: «Diesbezüglich laufen zurzeit Verhandlungen mit dem Kanton, und zwar für den Schweizerhofquai und die Pilatusstrasse.»