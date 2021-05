Stadt Luzern Velofahrer mit Verletzungen ins Spital gebracht Ein Velofahrer ist bei einem Verkehrsunfall in der Stadt Luzern verletzt worden. Der Rettungsdienst brachte den 34-jährigen Mann ins Spital.

Der Unfall ereignete sich laut Angaben der Luzerner Polizei am Montagabend kurz vor 17.30 Uhr in der Stadt Luzern. Ein 34-jähriger Mann war auf dem Velostreifen der Rothenstrasse in Richtung Seetalplatz unterwegs. Bei der Verzweigung Rothenhalde kam es zu einem Zusammenprall mit einem entgegenkommenden Auto, welches von der Rothenstrasse in die Rothenhalde abbiegen wollte.

Der Velofahrer stürzte und verletzte sich. Er wurde vom Rettungsdienst 144 ins Spital gebracht. Die genaue Unfallursache wird von der Luzerner Polizei abgeklärt.