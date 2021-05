Stadt Luzern Velofahrer verletzt aufgefunden – Polizei sucht Zeugen Am vergangenen Donnerstagabend wurde in der Stadt Luzern ein verletzter Velofahrer aufgefunden. Der 58-Jährige musste ins Spital gebracht werden. Die Unfallursache ist unklar.

(pw) Gegen 22 Uhr ist am vergangenen Donnerstagabend auf der Haldenstrasse (stadtauswärts, ca. 250 Meter vor der Abzweigung Lidostrasse) ein verletzter Velofahrer aufgefunden worden. Wie die Luzerner Polizei in einer Medienmitteilung schreibt, wurde der 58-jährige Mann vor Ort von zwei Personen betreut. Als der Mann vom Rettungsdienst 144 in das Spital gebracht wurde, haben die beiden Personen den Unfallort mit einem grauen Auto (Kombi) mit Luzerner Kontrollschild verlassen.



Wie der Velofahrer zu den Verletzungen gekommen ist, ist unklar. Die Luzerner Polizei sucht Zeugen und die beiden Personen, die sich zu Beginn um den Verletzten gekümmert haben als Auskunftspersonen. Hinweise nimmt die Polizei unter 041 248 81 17 entgegen.