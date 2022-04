Stadt Luzern Veranstaltungsreihe soll über Saatgut-Problematik aufklären Ab kommendem Samstag veranstaltet die Organisation «Public Eye» eine dezentrale Ausstellung im Zeichen des Saatguts. Sie soll der Besucherschaft etwa vermitteln, wie man selber zur Sortenvielfalt beitragen kann.

Die Sortenvielfalt in der Schweiz nimmt stetig ab. Um Bewusstsein zu schaffen, ruft deshalb die nichtstaatliche Organisation «Public Eye» am kommenden Samstag, 30. April, eine Saatgut-Ausstellung und Veranstaltungsreihe ins Leben. «Das Ziel ist es, die Bevölkerung über die Saatgut-Problematik zu informieren», so Eliane Ettlin vom Organisationskomitee.

Die Ausstellung wird zwei Wochen dauern und an unterschiedliche Ecken der Luzerner Innenstadt führen. Den Besuchenden soll die Geschichte des Saatguts sowie die Probleme der heutigen Industrie und die Bedeutung der lokalen Saatgutzucht nähergebracht werden.

Zu Fuss auf der Spur des Saatguts

Den Mittelpunkt der Veranstaltung bildet eine Wanderausstellung in Form von sechs Plakaten, die in der Stadt verteilt sind. Sie kombiniert einen Rundgang im Freien mit virtuellen Inhalten, die via QR-Code abrufbar sind. Bereits in St.Gallen, Winterthur und Basel wurde sie in vergangenen Jahren durchgeführt. Der Fokus des Rundgangs liegt auf traditionellen Nutzpflanzen. Da bei diesen der Ertrag oft geringer ausfällt als bei modernen Züchtungen, sind sie heute beinahe verschwunden.

In Basel wurde die Saatgut-Ausstellung 2021 durchgeführt. Im Bild zu sehen ist Carla Hoinkes, die Fachexpertin für Landwirtschaft und Ernährung bei «Public Eye». Bild: PD

Neben der Ausstellung findet an unterschiedlichen Tagen ein Rahmenprogramm statt – etwa im Neubad, Bourbaki oder dem Naturmuseum Luzern. Es beinhaltet Vorträge, eine Pflanzentauschbörse und eine Führung mit Degustation lokaler Produkte. Ausserdem gibt es die Möglichkeit, an einem Kurs zu lernen, wie man Saatgut selber vermehrt.