Stadt Luzern vergibt Buvettestandplätze neu: In der Ufschötti kommt es zu einem Wechsel Die Buvettestandplätze für die Jahre 2021 bis 2027 sind vergeben: Auf dem Inseli bleibt alles beim Alten – auf der Ufschötti gibt es einen Wechsel. Das Team «Strandleben» hat den Zuschlag erhalten.

Im Inselipark bleibt alles beim Alten. Im Bild bedient Max Sturm von der «Buvette im Inselipark» seine Gäste. (Bild: Pius Amrein, 1. April 2019)

(pd/jus) Die Stadt Luzern hat vom 30. November 2018 bis 31. März 2019 drei Buvettestandplätze öffentlich ausgeschrieben – zwei auf dem Inseli und einer in der Ufschötti. Die Plätze werden neu für die Dauer von sieben Jahren vergeben. Bislang wurden seitens der Stadt Luzern Jahresbewilligungen erteilt. Wer in vergangenen Jahren bereits eine Bewilligung hatte, erhielt diese für das folgende Jahr erneut. Dadurch hatten neue Interessierte keine Möglichkeit, sich für einen Standplatz zu bewerben.

Nun ist der Entscheid für die Jahre 2021 bis 2027 gefallen: In einer Mitteilung gab die Stadt am Donnerstagmorgen bekannt, dass es nur in der Ufschötti bei der heutigen «Beach-Bar» zu einem Wechsel kommt. Neu erhält das Team «Strandleben» die Möglichkeit, das eingereichte Konzept in die Tat umzusetzen und den Buvettestandplatz zu bewirtschaften. Auf dem Inseli bleibt dagegen alles beim Alten: Für die Standplätze der «Buvette im Inselipark» und der «Volière beim Inseli» konnten sich die bisherigen Buvettenbetreiber gegen die Konkurrenz durchsetzen.

Grosses Interesse: Zwölf Bewerbungen eingegangen

Das Interesse an den drei Standplätzen war gross. Insgesamt wurden zwölf Gesuche eingereicht: acht Dossiers für den Standplatz der heutigen «Buvette im Inselipark» und je zwei Dossiers für die heutigen Standplätze «Volière beim Inseli» und «Beach-Bar Ufschötti». Die Plätze wurden im Rahmen eines fairen, offenen Wettbewerbs neu vergeben. Dessen Herzstück bildeten elf Kriterien, nach welchen die eingereichten Dossiers bewertet wurden. Dazu gehören etwa das Erscheinungsbild, die persönliche Mitwirkung der Initianten sowie das gastronomische und kulturelle Angebot.

Die Stadt entschied auf Grundlage der bewerteten Kriterien – sowie der Empfehlung einer sechsköpfigen Jury, in der Personen mit Gastroerfahrung, aus der Architekturbranche, der Kultur- und Quartierszene oder mit langjähriger Erfahrung im Betreiben einer Buvette mitwirken. Die Gesuchsteller mussten sich und das eingereichte Dossier vor der Jury präsentieren. Diese hat nach der Präsentation Empfehlungen zuhanden der Stadt erarbeitet.

Zwei Buvettestandplätze der Stadt Luzern werden vorläufig nicht ausgeschrieben: So der Standort beim Nordpol in Reussbühl, welcher erst 2016 ausgeschrieben wurde und seit 2017 in Betrieb ist. Dieser Standplatz ist bis und mit Saison 2021 vergeben – zudem besteht eine Option auf Verlängerung um weitere fünf Jahre. Ebenso wird die Buvette Dock 14 auf dem Europaplatz vorläufig nicht ausgeschrieben. Vor einer potenziellen Ausschreibung müssen Nutzung und Bespielung des Platzes geklärt werden.