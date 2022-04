Stadt Luzern Vier Männer kandidieren für den letzten freien Sitz im katholischen Kirchenrat Für die Neubesetzung der Exekutive der katholischen Kirchgemeinde Luzern kommt es am 8. Mai zu einem zweiten Wahlgang. Nur Marianne Widmer verzichtet.

Sie treten zum 2. Wahlgang an (von links): Arun Fabian Pfaff, Christian Brantschen, Michael Zeier-Rast und Urban Frye. Bilder: PD

Drei von vier Sitzen im Kirchenrat der Katholischen Kirchgemeinde Luzern wurden im ersten Wahlgang am vergangenen Sonntag vergeben. Um den letzten freien Sitz kommt es am 8. Mai zum zweiten Wahlgang, wie die Kirchgemeinde mitteilt. Arun Fabian Pfaff, Christian Brantschen, Michael Zeier-Rast und Urban Frye, die im ersten Wahlgang das absolute Mehr verpasst haben, treten nochmals an. Marianne Widmer verzichtet auf eine erneute Kandidatur.

Der erste Wahlgang war mit Spannung erwartet worden. Im Zentrum standen dabei insbesondere zwei konkurrenzierende Wahllisten: «Kraftvoll in die Zukunft» stand eher für einen beständigen Kurs, «Mit Aufwind in den Kirchenrat» für einen Wandel – so sollte sich die Kirchgemeinde etwa stärker politisch engagieren. Die Kandidierenden von «Kraftvoll» schnitten dann insgesamt besser ab. Gewählt wurden Susanna Bertschmann-Schmid, Stephanie Plersch Jurt (beide «Kraftvoll») und André Bachmann («Aufwind»). Von den Nicht-Gewählten machte Pfaff das beste Resultat, gefolgt von Brantschen (beide «Kraftvoll»), Zeier-Rast (auf keiner der beiden Listen), Widmer und Frye (beide «Aufwind»).